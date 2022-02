Kamere su uhvatile reakciju ruskog ministra obrane nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin naredio u nedjelju da se ruske nuklearne snage podignu na visok stupanj pripravnosti.

Vladimir Putin, ruski predsjednik, zapovjedio je u nedjelju da se ruske snage s nuklearnim oružjem podignu na visok stupanj pripravnosti. Pozivao se na agresivne izjave NATO-a i ekonomske sankcije protiv Moskve.

''Zapovijedam ministru obrane i načelniku glavnog stožera da snage za odvraćanje ruske vojske stave u borbenu pripravnost'', rekao je Putin na sastanku s vojnim čelnicima.

Putin: "Western countries aren't only taking unfriendly economic actions against our country, but leaders of major Nato countries are making aggressive statements about our country. So I order to move Russia's deterrence forces to a special regime of duty." pic.twitter.com/AC1yHncqZc