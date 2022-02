Zrakoplov Antonov An-225, najveći na svijetu, uništen je u ruskom napadu na zračnu luku Hostomel blizu Kijeva.

Vijest je potvrdio ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmytro Kuleba.

Naziv zrakoplova bio je Mriya što na ukrajinskom znači "san". Kuleba je je na Twitteru objavio: "Rusija je možda uništila naš "San". Ali nikada neće uništiti naš san o snažnoj, slobodnoj i demokratskoj europskoj državi".

This was the world’s largest aircraft, AN-225 ‘Mriya’ (‘Dream’ in Ukrainian). Russia may have destroyed our ‘Mriya’. But they will never be able to destroy our dream of a strong, free and democratic European state. We shall prevail! pic.twitter.com/TdnBFlj3N8