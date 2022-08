Prosvjednici su se okupili i blokirali promet oko imanja Donalda Trumpa u Mar-A-Lagu na Floridi, kako bi iskazali podršku bivšem američkom predsjedniku.

Pobornici bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa okupili su se oko njegovog imanja u Mar-A-Lagu na Floridi, kako bi iskazali podršku Trumpu, ali i prosvjedovali protiv akcije FBI-a, čiji su agenti pretresli Trumpovo imanje i pronašli neovlaštene dokumente iz Bijele kuće.

This is the scene near Mar-A-Lago where some Trump supporters have gathered @nbc6 @NBCNewsNow pic.twitter.com/n9jsnKKO1J

Pojavilo se nekoliko videosnimki s mjesta događaja, na kojima se vide brojni pobornici bivšeg predsjednika kako autima blokiraju promet, i glazbom, zastavama i skandiranjem iskazuju potporu bivšem američkom predsjedniku, prenosi Mediaite.

Jedna od njegovih pobornica je, u kratkom video intervjuu, izjavila da je "ovo što FBI radi protiv njega baš loše". Upitala je zašto se slične istrage ne provode protiv drugih osoba, poput sina sadašnjeg američkog predsjednika Huntera Bidena, ili predsjednice Zastupničkog doma SAD-a Nancy Pelosi.

We spoke to this Trump supporter in front of Mar-A-Lago, a cuban exile who has lived in South Florida for the past 58 years - she says she's there to show her support @nbc6 @NBCNewsNow pic.twitter.com/Kh2NqIp5Ip