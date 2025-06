Trump na NATO samitu: "Izrael i Iran su iscrpljeni, volio bih riješiti i pitanje Ukrajine. Putin? Jedno znam..."

Američki predsjednik Donald Trump obratio se svjetskim čelnicima na samitu NATO-a u Haagu na kojem su se predstavnici zemalja obvezali da će podići ulaganja u obranu na pet posto BDP-a te potvrdili čvrstu predanost članku 5 o uzajamnoj obrani.

Trump je hvalio američke napade na iranska nuklearna postrojenja – čiji je uspjeh bio doveden u pitanje. "Ova nevjerojatna demonstracija američke snage otvorila je put miru povijesnim dogovorom o prekidu vatre", rekao je.

"Mislim da neće ponovno krenuti jedni na druge"

Nakon toga je isticao vlastitu ulogu u posredovanju prekida vatre između Izraela i Irana. "Mi smo to nazvali 12-dnevnim ratom. Razgovarao sam s nekoliko ljudi. Valjda je to jednostavno zvučalo kao pravi naziv. Bio je to 12-dnevni rat", dodao je. "I mislimo da je gotov. Ne vjerujem da će ponovno krenuti jedni na druge. Mislim da neće."

Trump je ustvrdio i da su Sjedinjene Države ponovno "potvrdile vjerodostojnost američkog odvraćanja", koje je, po njegovim riječima, "nezamjenjivo".

Kratko se osvrnuo i na rat u Ukrajini, rekavši: "Nadamo se da ćemo to riješiti." Pritom je ponovio ranije izjave: "To se nikada nije smjelo dogoditi. Ne bi se dogodilo da sam ja bio predsjednik. Rekao sam to tisuću puta."

"Cijeli kompleks je urušen"

Naglasio je i kako je važno da se povećanje NATO-ovih izdvajanja usmjeri na "vrlo ozbiljnu vojnu opremu, a ne na birokraciju", dodavši da se nada kako će ta oprema biti proizvedena u Americi "jer Amerika ima najbolju vojnu opremu na svijetu".

Kasnije se detaljnije osvrnuo na napade na iranska nuklearna postrojenja. Ponovno je tvrdio da su ta postrojenja "uništena", reagirajući na izvješća u medijima prema kojima šteta nije bila onakva kakvom ju je on prikazivao.

"Ne možete ući u tunele", rekao je. "Oni ne mogu. Nema ničega. Nema načina da se uđe. Cijeli kompleks je urušen i predstavlja katastrofu. Mislim da je sav nuklearni materijal ostao dolje jer ga je vrlo teško premjestiti."

Kritizirao "lažne vijesti"

"I sve smo to napravili vrlo brzo, čim su čuli da dolazimo."

Na pitanje novinara zašto je toliko siguran da je rat između Izraela i Irana završen, američki predsjednik je odgovorio: "Zato što sam pregovarao s objema stranama i obje su bile umorne, iscrpljene".

"Borili su se žestoko i nasilno, i obje strane bile su zadovoljne što se mogu povući i otići kući." Ipak, dodao je: "Možda jednog dana ponovno izbije."

Rekao je da su dvije strane "vodile vraški rat", a zatim ustvrdio da je rat završio kada je SAD pogodio iranska nuklearna postrojenja.

Nakon toga je ponovno kritizirao "lažne vijesti" koje su se pozivale na američko obavještajno izvješće prema kojem napadi nisu uništili iranske kapacitete za obogaćivanje urana.

Komentirao Putina i rat u Ukrajini

Na pitanje oslanja li se na izraelske obavještajne podatke pri procjeni učinka američkih napada, Trump je odgovorio kratko: "Ne".

Odgovarajući na pitanje ima li Vladimir Putin teritorijalne ambicije izvan Ukrajine, američki predsjednik rekao je: "Moguće je. Znam jedno – volio bi to razriješiti. Volio bi se izvući iz ovoga" izjavio je.

Zatim je nabrojao nekoliko sukoba koje je SAD, prema njegovim riječima, "riješio", uključujući i nedavni sukob Indije i Pakistana, te dodao da smatra kako su rat između Ukrajine i Rusije već trebali okončati.

Rekao je i kako vjeruje da je ruski predsjednik "slijedio krive savjete" te dodao: "Zapravo sam vrlo iznenađen. Mislio sam da ćemo to lako riješiti."

Najavio razgovor s Iranom

Na pitanje je li zainteresiran za nastavak nuklearnih pregovora s Iranom, Donald Trump je odgovorio da nije. "Kako ja to vidim, oni su se borili, rat je gotov," rekao je.

"Mogao bih dobiti izjavu da neće razvijati nuklearno oružje. Vjerojatno ćemo to i tražiti, ali oni to ionako neće raditi."

"Čujte, razgovarat ćemo s njima sljedeći tjedan, s Iranom. Možda potpišemo sporazum. Ne znam", rekao je. "Po meni, mislim da to nije nužno. Mislim, imali su rat. Borili su se. Sad se vraćaju svom svijetu. Nije me briga imam li sporazum ili ne."

Dodao je: "Jedino što bih tražio je ono što smo i ranije tražili – želimo da nema nuklearnog oružja. Ali mi smo to nuklearno i uništili."

"Španjolsku ćemo natjerali da plati dvostruko više"

Donald Trump izjavio je da će natjerati Španjolsku da plaća više, nakon što je tamošnja vlada poručila da želi zadržati obrambenu potrošnju na razini od 2 posto BDP-a.

"Španjolskoj ide jako dobro, gospodarstvo im je u vrlo dobrom stanju, ali to gospodarstvo bi moglo biti potpuno uništeno ako se dogodi nešto loše," rekao je.

"Pregovaramo sa Španjolskom o trgovinskom sporazumu i natjerat ćemo ih da plate dvostruko više. Ozbiljan sam u vezi s tim."