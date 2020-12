Odvjetnik Donalda Trumpa i bivši gradonačelnik New Yorka pozitivan je na koronavirus. Objavio je to Trump na Twitteru u nedjelju.

"Brzo ozdravi Rudy, nastavit ćemo", poručio mu je američki predsjednik koji tužbama pokušava osporiti rezultate predsjedničkih izbora na kojima je većinu glasova dobio Joe Biden.

U objavi na društvenoj mreži Trump, koji trivijalizira pandemiju, je napisao da je Giuliani "najbolji gradonačelnik New Yorka koji je neumorno radio na razotrivanju najkorumpiranijih izbora u povijesti potizivan na kineski virus".

.@RudyGiuliani, by far the greatest mayor in the history of NYC, and who has been working tirelessly exposing the most corrupt election (by far!) in the history of the USA, has tested positive for the China Virus. Get better soon Rudy, we will carry on!!!