Američki predsjednik Donald Trump je zbog zaraze koronavirusom helikopterom prevezen u Medicinski centar Walter Reed.

Američki predsjednik Donald Trump zbog koronavirusa prebačen je u Medicinski centar Walter Reed. Po njega je ispred Bijele kuće sletio helikopter koji je, kako piše CNN, nekoliko minuta poslije sletio u bolnicu.

Pri ukrcaju, Trump je nosio masku. Mahnuo je okupljenim novinarima, ali nije s njima razgovarao. Snimu uzleta na svom je Twitter profilu objavio novinar CNN-a Jim Acosta.

Trump je nakon slijetanja objavio video u kojem je zahvalio svima "na nevjerojatnoj potpori" i rekao da misli da mu "dobro ide" u borbi s koronavirusom.

"Želimo biti sigurni da sve bude u redu. Prva dama je jako dobro. Hvala vam puno. Cijenim to i nikada to neću zaboraviti", dodao je.

Trump od petka ujutro ima temperaturu, CNN-u je rekao anoniman izvor koji je dodao da se radi o temperaturi koja spada pod prethodno objavljene "blage simptome" od kojih pati Trump.

"Predsjednik Trump je dobre volje, ima blage simptome, i radio je tijekom cijelog dana", rekla je glasnogovornica Bijele kuće Kayleigh McEnany.

Dodala je da je Trump upućen u bolnicu zbog "opreza i na preporuku svojih liječnika i medicinskih stručnjaka" te da će "sljedećih nekoliko dana raditi iz predsjedničkih ureda u Walter Reedu".

Alyssa Farah, pomoćina za komuniciranje Bijele kuće, rekla je CNN-u da neće doći do prijenosa ovlasti s Trumpa na potpredsjednika Mikea Pencea.

"Predsjednik je glavni", rekla je Farah, a zamjenik glasnogovornice Bijele kuće Judd Deere je dodao da do prijenosa ovlasti "apsolutno neće" doći.

Inače, Pence je u Washingtonu, svakodnevno se testira na koronavirus te je, prema informacijama vladinog službenika s kojim je razgovarao CNN, dobroga zdravlja.

Na informaciju da će Trump sljedećih nekoliko dana provesti u bolnici reagirao je njegov sin Eric Trump. On je na Twitteru svoga oca nazvao "ratnikom" koji će se s koronavirusom boriti s istom snagom s kojom se "baš svakog dana bori za Ameriku".

.@RealDonaldTrump is a true warrior. He will fight through this with the same strength and conviction that he uses to fight for America each and every day. I ask you to join me in praying for his recovery. I have never been more proud of someone and what they have had to endure.