Brojni Afganistanci već su krenuli u potragu za boljim životom u državama zapadne Europe. Dok nevladine udruge upozoravaju na premali broj odobrenih azila, ministri unutarnjih poslova EU-a traže hitno rješenje gdje smjestiti one koji su u Afganistanu radili za europske institucije.

Život u izbjegličkim kampovima u Bosne i Hercegovine brojni Afganistanci žele zamijeniti životom u nekoj od zapadnoeuropskih zemalja. Jedan čovjek koji je pristao na razgovor uz zahtjev da mu ne otkrijemo identitet objašnjava zašto je pobjegao iz rodnog Kabula.

"Bilo je jako opasno izaći izvan kuće jer sam radio s Nijemcima u ISAF-u i NATO-u“, kazao je novinaru Dnevnika Nove TV Domagoju Mikiću.

No umjesto u Njemačkoj, kaže, zapeo je na hrvatskoj granici koju je pokušao nekoliko puta prijeći. U udruzi Are you Syrius kažu kako su u priči s Afganistancima najveći problem predrasude.

"Netko tko je pobjegao od talibana, a zovu ga samim talibanom jer naravno ova sada situacija koja se događa u Afganistanu nije se desila jučer, nije počela prije tjedan dana, to traje nekoliko godina“, objašnjava Tajana Tadić iz udruge Are you Syrius.



Afganistan je bio i jedna od tema izvanrednog sastanka ministara unutarnjih poslova EU. "Europa mora vrlo brzo i vrlo aktivno raditi da se ne dogodi, a to je jedan novi migrantski val. Kanaliziranje prema krijumčarskim rutama“, kazao je Davor Božinović.

Za udruge je sporan i mali dio odobrenih azila afganistanskim državljanima. "Azil je u Hrvatskoj dobilo znači od 2006. do 2018. manje od pedeset Afganistanaca tu uključujemo azil i supsidijarnu zaštitu“, istaknula je Tadić.

Iz MUP-a brojku potvrđuju i kažu kako je najvažniji razlog tako niskog broja činjenica da i nakon izražene namjere za azilom Afganistanci ne čekajući kraj postupka i dalje nezakonito migriraju. Kao drugi razlog navode da je do unazad nekoliko dana Afganistan bio sigurna zemlja. No ministar Božinović danas najavljuje.

"Hrvatska kao i druge članice EU ima želju preseliti jedan dio, nekih dvadeset osoba koje su radile za europske institucije“.

No zbog složenosti i ozbiljnosti situacije vremena za čekanje i razmišljanje nema baš puno.

