Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik ustvrdio je u subotu kako jedino ruski predsjednik Vladimir Putin te hrvatski predsjednik Zoran Milanović razumiju što se to zbiva u BiH dok su svi drugi neprijatelji bosanskih Srba i rade isključivo u interesu muslimana.

Dodik je ovog tjedna boravio u Moskvi gdje se iza zatvorenih vrata sastao i s Putinom a po povratku u Banju Luku na konferenciji za novinstvo kazao je kako je od šefa ruske države dobio potvrdu kako će se dosljedno zalagati za poštivanje Daytonskog sporazuma i ustava BiH.

"Rusija je zemlja koja ima namjeru vrlo aktivno provoditi svoju ulogu čuvanja Daytonskog sporazuma", kazao je Dodik dodajući kao je vrlo zadovoljan kvalitetom moskovskih sastanaka.

Dodikov i Putinov susret izazvao je različite komentare jer iz Moskve nisu stigle nikakve poruke iz kojih bi se moglo zaključiti kako Rusija bezuvjetno podupire planove po kojima bi se Republika Srpska de facto izdvojila iz ustavno-pravnog poretka BiH, a Putinov ured nije dopustio nikakvo snimanje sastanka s Dodikom niti je o tome bilo kakvog službenog očitovanja iz Kremlja.

Dodik sada kaže kako su on i Putin analizirali koliko je Daytonski sporazum derogiran u proteklim godinama odlukama visokog predstavnika međunarodne zajednice te kako je ruski predsjednik potvrdio da Moskva neće priznati Christiana Schmidta kao visokog predstavnika i očekuje da domaći akteri sami rješavaju probleme.

Kazao je i kako je zahvalan hrvatskom predsjedniku Milanoviću jer o ovlastima visokog predstavnika za BiH govorio kao o "prijevari" jer su navodno izvan okvira Daytona.

"Hvala Milanoviću što to tako i tretira. Mi (RS) to govorimo već dvadeset godina. BiH je jedina kolonija danas u Europi i podržavam način na koji se on (Milanović) izravno odnosi prema pojavama", kazao je Dodik ustvrdivši kako je i sadašnji visoki predstavnik Schmidt prijevara a da karakteriziranje stanja za kakvim poseže Milanović zapravo stvara preduvjete za dogovor konstitutivnih naroda u BiH.

Dodik je dodao kako Rusija za razliku od drugih zemalja neće imenovati svog posebnog predstavnika za BiH niti za regiju kako su to ranije učinile moćne države poput SAD i Velike Britanije.

Dodik je istaknuo kako je Putinu prenio da će se RS dosljedno zalagati protiv približavanja članstvu BiH u NATO-u dodajući kako odbacuje ocjene glavnog tajnika NATO-a Jensa Stoltenberga o stanju u BiH iako vrlo ozbiljno doživljava njegove "prijetnje".

Stoltenberg je nakon ovotjednog samita ministara vanjskih poslova država-članica NATO-a potvrdio kako Alijansa s posebnom pozornošću prati stanje u BiH, protivi se ugrožavanju integriteta njenih oružanih snaga a posebice je zabrinuta zapaljivom Dodikovom retorikom.

Dodik je u subotu ponudio da osobno Stoltenbergu pojasni stanje u BiH jer tvrdi da glavni tajnik NATO-a nema dobre informacije što se zapravo zbiva.

"Naše iskustvo s NATO-om je bezobrazno loše", kazao je Dodik izrazivši posebice ljutnju zbog toga što je Velika Britanija imenovala zrakoplovnog maršala Sir Stuarta Peacha, donedavnog predsjedatelja Vojnog komiteta NATO-a za posebnog izaslanika za zapadni Balkan. Tvrdi da su vlada u Londonu kao i britanski parlament dosljedno "na strani muslimana u BiH", navijački nastrojeni i nerealni u procjenama.

Dodikova ključna poruka nakon sastanka s Putinom bila je da će RS nastaviti "otkazivati nametnuta rješenja" za BiH te kreirati neka nova i svoja. Njegova je teza da je sve to demokratski proces te da će u narednim danima biti održana posebna sjednica Narodne skupštine RS na kojoj bi se otvorio put poništavanju zakona o državnim institucijama BiH, uključujući tu i oružane snage.

Komentirajući pregovore o promjenama izbornog sustava kazao je kako u RS pristaju na rješenje po kojemu bi se iz tog entiteta kao član Predsjedništva BiH birao "Srbin ili drugi" a sada čekaju na dogovor između hrvatskih i bošnjačkih stranaka kako to riješiti u Federaciji BiH.

Dodao je kako ne pristaje na izmjene načina biranja zastupnika u Domu naroda držanog parlamenta niti na reduciranje ovlasti tog tijela što izrijekom traži Stranka demokratske akcije (SDA).