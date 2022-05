Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je u četvrtak kako nikada neće dopustiti da ta zemlja pošalje pomoć Ukrajini koja bi joj poslužila za obranu od ruske agresije.

Nakon što se s druga dva člana državnog vrha u Sarajevu sastao s britanskom ministricom vanjskih poslova Liz Truss, član Predsjedništva BiH Milorad Dodik je novinarima potvrdio kako je na dnevnom redu njihova sastanka uz stanje u BiH, bilo i ono u Ukrajini, kao i da je šefica britanske diplomacije apelirala da toj napadnutoj zemlji treba pomoći svatko sukladno svojim mogućnostima.

Za Dodika je to neprihvatljiv zahtjev, a ima teoriju kako je za ruski napad na Ukrajinu kriv zapad koji nakon "godina i desetljeća zločina koje je činio diljem svijeta" sada vodi rat protiv Rusije "do posljednjeg Ukrajinca".

"Čak pokušavaju mobilizirati i neke ovdje u BiH da se ona uključi u slanje neke opreme ili naoružanja koje bismo mogli dostaviti. To se naravno neće dogoditi mimo odluke Predsjedništva BiH. Ako to dodijelite na neki drugi način onda ste švercer oružja, tko god to činio", kazao je Dodik koji tvrdi kako su na djelu podmukli planovi zapada koji odbija razgovarati s Rusijom.

Pojasnio je kako se on nikada neće suglasiti s nekom odlukom Predsjedništva BiH o dostavljanju opreme i naoružanja ukrajinskoj vojsci.

Od početka ruske agresije na Ukrajinu Dodik nije ni u najblažoj formi dao potporu napadnutoj zemlji, a ruskog je predsjednika Vladimira Putina, čije ponašanje osuđuje najveći dio svijeta, nazivao mudrim i dobronamjernim.