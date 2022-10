Djevojka iz Kijeva snimila je trenutak napada na glavni grad u Ukrajine. Raketni udar joj je bio toliko blizu da se na snimci vidi žarko crveno svjetlo nastalog plamena, a djevojku su zasule krhotine.

Od jutra traju žestoki ruski napadi na Ukrajinu, a društvenim mrežama šire se brojne snimke eksplozija i posljedica bombardiranja. Jedna od njih je i snimka djevojke koja je hodala ulicom te slučajno zabilježila raketni udar.

Djevojka je trenutak prije eksplozije rekla da je u zraku upravo vidjela projektil. Nekoliko sekundi kasnije došlo je do snažnog udara, koji joj je bio toliko blizu da se na snimci vidi žarko crveno svjetlo plamena, a nju su zasule krhotine. Ona se nakon snažne eksplozije primila za glavu te vidno potresena počela trčati i zatim gasi kameru.

A girl was recording a video message in #Kyiv and was hit by an explosive wave. pic.twitter.com/LJIX5iDmWK