Društvenim mrežama šire se snimke ruskog bombardiranja Ukrajine. Među njima je i snimka javljanja uživo iz Kijeva tijekom kojeg se mogao čuti dolazak projektila.

Ukrajinom odjekuju eksplozije kojima Rusija odgovara na napad na Krimski most. Jedna od njih zabilježena je tijekom javljanja uživo iz Kijeva.

Odande se dopisnik BBC-ja Hugo Bachega javljao uživo kada se čuo da dolazi još jedan projektil. Bachega se ubrzo sklonio, a prijenos iz Ukrajine naglo je prekinut.

BBC News recorded one of the the strikes live on air pic.twitter.com/ASyZ4fvxIs