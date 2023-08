Djevojka izbola muškarca tijekom seksa na prvom spoju: "Ja sam Salma Hayek! Ovo je osveta za dron"

Kao osvetu za američki napad dronom u kojem je ubijen iranski zapovjednik, studentica iz Teksasa Nika Nikoubin (23) na spoju je nožem ubola svog partnera tijekom seksa.

Upoznali su se na aplikaciji za upoznavanje Plenty of Fish prije nego što su se odlučili naći radi seksa u hotelu Sunset Station 5. ožujka 2022. godine. Tijekom seksa Nikoubin je vezala oči svojoj žrtvi, a zatim ga ubola u vrat ružičastim kuhinjskim nožem koji je ponijela sa sobom.

Kaže kako je tijekom čina halucinirala da je ona lik Salme Hayek iz filma "Od sumraka do zore". Dobila je tri godine uvjetne zatvorske kazne jer je ubola u vrat Daniela Trevina tijekom seksa u hotelskoj sobi u ožujku 2022. Priznala je krivnju po dvije točke optužnice za lažno zatvaranje uz upotrebu smrtonosnog oružja.

Sutkinja Carli Kierny navela je Nikoubinine mentalne probleme kao razlog zašto joj je ponuđena uvjetna kazna u Teksasu. Patila je od teške depresije, shizofrenije i bipolarnog poremećaja.

