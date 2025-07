Bivši splitski gradonačelnik: "Političko, medijsko i ljudsko podzemlje ujedinilo se kako bi preuzelo kontrolu"

Splitsko gradsko vijeće konstituirano je iz drugog pokušaja nakon što je tajnim glasanjem Igor Stanišić iz HGS-a izabran za predsjednika Vijeća.

Tajno glasanje predložio je tada SDP-ovac Davor Matijević koji je nakon konstituiranja vijeća izašao iz stranke, a isto je učinila i vijećnica Katarina Prnjak pa stranka više nema predstavnika u vijeću.

Danima se u gradu pod Marjanom nagađa "tko je 16. ruka" iz oporbe koja je omogućila HDZ-u i HGS-u da sastave većinu.

O svemu se na Facebooku sada oglasio bivši gradonačelnik Ivica Puljak koji u podužoj objavi na Facebooku tvrdi da je SDP pomogao HDZ-u i Kerumu da preuzmu vlast. Objavu je naslovio s "Kako su HDZ, Kerum i SDP ponovno preuzeli Split i zašto o tome moramo otvoreno govoriti".

"Rekao sam da će Matijević karijeru završiti u HDZ-u"

"Ovih dana svjedočimo scenariju na koji smo godinama upozoravali: SDP je pomogao HDZ-u i Kerumu da preuzmu potpunu vlast u Splitu za sljedeće četiri godine. Više sam puta rekao da će Davor Matijević svoju političku karijeru završiti u HDZ-u – tamo gdje mu je odavno i mjesto. Nažalost, bio sam u pravu", započeo je Puljak.

Poručuje da mu to nije drago i da bi volio da je bio u krivu.

"Volio bih da Splitom nisu ponovno zavladali isti oni koji su ga desetljećima upropaštavali. Ali dogodilo se upravo to – ostvario se najgori mogući scenarij: političko, medijsko i ljudsko podzemlje ujedinilo se kako bi ponovno preuzelo kontrolu."

Na vlast su došli, kaže, koristeći cijeli arsenal – od prevara, manipulacija i laži, preko sabotaža i spletkarenja, do potkupljivanja, ucjena i stvarnih prijetnji.

"Pošteni ljudi ovaj put nisu imali nikakvu šansu"

"Pomogli su im i mnogi ljudi s dobrim namjerama, ali znate onu izreku o putu u pakao i takvim namjerama. U takvom ozračju, pošteni ljudi ovaj put nisu imali nikakvu šansu", poručio je Puljak.

"U tom društvu, u kojem su oni zaštićeni, a mi nismo – u kojem se pravosuđe, policija i inspekcije koriste po volji vladajućih – Split su preuzeli HDZ, Kerum i dio SDP-a. I ako iz toga ne izvučemo pouke, preuzet će zauvijek i ostatak zemlje", nastavio je.

Najavio je da će "u seriji od nekoliko epizoda ispričati što se događalo u godinama i mjesecima prije ovih izbora, kao i na sam dan izbora".

"Ucjenjivali su i sijali strah"

"Govorit ću o tome kako su ti ljudi iskoristili slabosti sustava, kako su uništavali povjerenje, kako su ucjenjivali i sijali strah, i kako su zloupotrebljavali institucije", najavio je bivši gradonačelnik.

"Ne mora biti tako da HDZ vlada zauvijek. Ali da bi se to promijenilo, moramo probuditi veći broj ljudi i ohrabriti ih da se uključe. To je i svrha ove serije – sada, iz pozicije slobodnog akademskog građanina, mogu govoriti otvorenije nego ikad. I to ću učiniti", zaključio je.