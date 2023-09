Užas u autobusu: Djevojka nasmrt izbodena na putu do škole, svjedoci šokirani - "Vrištala je i plakala"

Djevojka (15) je preminula nakon što je jutros na putu do škole u autobusu javnog prijevoza Croydona, grada koji se nalazi južno od Londona, izbodena nožem. Stravičan zločin dogodio se oko 8:30, a nisu joj mogli pomoći ni djelatnici hitne pomoći i u 9:21 proglašena je mrtvom.

Policija je u brzo utvrdila tko je kriv za zločin te je oko 9:45 uhitila tinejdžera koji je, pretpostavlja se, poznavao žrtvu.

"Kada se to dogodilo, svi su istrčali iz autobusa", ispričala je svjedokinja, izvijestio je Daily Mail.

Beldine Kutima, koja radi na recepciji obližnjeg hotela rekla je novinarima: "Jedna od naših menadžerica otišla je do autobusa, ali se vratila u potpunosti šokirana i jako je plakala. Vratila se vrišteći, zgrabila je ručnike i otrčala natrag."

A schoolgirl aged 15 has been brutally stabbed to death on a route 60 bus in #Croydon . Emergency services rushed to Wellesley Road at 08:30. Sadly, the teenager was pronounced dead at the scene at 09:21. A teenage boy has been arrested by Police at 09:45, in the Croydon area. pic.twitter.com/uwF532Baiw

Na snimkama s mjesta događaja vidi se da je policija ogradila područje i da se ondje nalazi velik broj policajaca. Zločin je komentirao i gradonačelnik Croydona, grada u južnom Londonu, Jason Perry.

"Užasnut sam viješću da je tinejdžerka izbodena u centru grada tragično preminula. Misli cijele naše zajednice su s obitelji i prijateljima žrtve", napisao je na platformi X te dodao: "Osumnjičenik, za kojeg se vjeruje da je poznavao žrtvu, je uhićen i htio bih zahvaliti svima koji su brzo reagirali na incident."

I am devastated to hear that the teenage girl who was stabbed in the town centre this morning has tragically died. The Council are in touch with the police and will fully support their investigations. Our whole community's thoughts are with the victim's family and friends. [1/2] pic.twitter.com/ZM40slG3IW