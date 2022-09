Kanadska policija u nedjelju je priopćila da je u potrazi za dvojicom osumnjičenih za koje se vjeruje da su ubodima nožem ubili 10 i ranili najmanje 15 ljudi u pokrajini Saskatchewan.

Policija je imenovala Damiena Sandersona i Mylesa Sandersona kao dvojicu osumnjičenih i rekla da putuju u crnom Nissan Rogueu.

Damien Sanderson i Myles Sanderson (Foto: Handout / Royal Canadian Mounted Police Saskatchewan / AFP)

Vjeruje se da su ubodima nožem ubili 10 i ranili najmanje 15 ljudi u pokrajini Saskatchewan. Ubodi su prijavljeni rano ujutro po lokalnom vremenu, a policija je izdala upozorenje od opasnih osoba u cijeloj pokrajini.

Do poslijepodneva su slična upozorenja izdana i u susjednim pokrajinama Alberti i Manitobi.

Rhonda Blackmore, zapovjednica Kraljevske kanadske konjičke policije Saskatchewan, rekla je da vlasti ne znaju jesu li osumnjičeni promijenili vozila.

"Njihova lokacija i smjer putovanja su nepoznati. Užasno je što se danas dogodilo u našoj pokrajini", rekla je Blackmore.

Kazala je i da je policija još uvijek u početnoj fazi istrage, da pokušava utvrditi odnos između dvojice osumnjičenika i jesu li bili poznati policiji. Nije mogla navesti motiv napada.

Napadi su se dogodili na više lokacija, a policija istražuje 13 mjesta na kojima su pronađene ili mrtve ili ozlijeđene osobe.

Policija je poručila da se čini da su neke od žrtava bile na meti osumnjičenika, dok su druge nasumično napadnute. U potrazi za osumnjičenima policija je angažirala dodatne snage.

Izraze sućuti je uputio i kanadski premijer Justin Trudeau. "Napadi u Saskatchewanu su užasni i srcedrapajući. Moje misli su s onima koji su izgubili voljene i s ozlijeđenima", napisao je Trudeau na svom Twitteru.

The attacks in Saskatchewan today are horrific and heartbreaking. I’m thinking of those who have lost a loved one and of those who were injured.