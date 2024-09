Djevojčica umrla u autu, pijana majka spavala pored nje: Razotkrivena stravična obiteljska priča, prije 12 godina izgubili dvojicu sinova

Sandra Hernandez-Cazares i Juan Ruiz godinama su se zalagali za strože zakone o vožnji pod utjecajem alkohola nakon što je dvojicu njihovih sinova 2012. godine ubio pijani vozač.

Ali samo 12 godina kasnije, 6. rujna, njihove živote preokrenula je naglavačke još jedna nezamisliva tragedija: njihova mala kći, rođena nakon gubitka braće, također je mrtva.

Sandra Hernandez-Cazares sada je iza rešetaka nakon što je mrtva pijana izgubila svijest u svome automobili dok je s njome bila kći koja je umrla na velikoj vrućini.

"Potrebna joj je pomoć, ona to nikada ne bi učinila namjerno”, rekao je Ruiz kroz suze za NBC Los Angeles.

Sandra (42) i njihova trogodišnja kći, Ily Ruiz, pronađene su bez svijesti u zaključanom Ford Expeditionu ispred kuće u Anaheimu, Kalifornija, gdje su temperature početkom rujna dosegle 40 stupnjeva. Ily je proglašena mrtvom na licu mjesta.

"Povrijeđen sam, slomljen sam, uništen sam", rekao je Ruiz, piše Independent.

Policija je u automobilu pronašla nekoliko boca alkohola. Sandra je uhićena i optužena za kazneno djelo nenamjernog ubojstva i zlostavljanja djeteta koje je uzrokovalo teške tjelesne ozljede.

Tužitelji su rekli da je Hernandez-Cazares bila teško pijana kada je izgubila svijest. Članovi obitelji počeli su tražiti majku nakon što svog drugog sina, Lazarusa, nije pokupila iz vrtića. Tada su zatekli tragičnu scenu. Očajnički su pokušali oživjeti dijete, ali nije joj bilo spasa.

"Već sam izgubio dvojicu dječaka zbog pijanog vozača 8. srpnja 2012. godine. Ovo mi je treće dijete koje sam izgubio, slomljen sam, shrvan i ljut", rekao je.

Ispričao je da se od smrti djece majka, od koje se razveo prije dvije godine, bori s alkoholizmom i depresijom.

"Očito je patila od depresije zbog smrti sinova. Sasvim sam siguran da je nakon rođenja naše djevojčice počela postporođajna depresija. Nikad joj nije postavljena dijagnoza, ali simptomi su bili prisutni", rekao je.

"Očajnički sam pokušavao svima reći da joj je potrebna pomoć, ali nitko me nije slušao. Nitko to nije shvatio ozbiljno. Ona to nikad ne bi učinila namjerno. Ona nije loša mama, samo joj treba pomoć", rekao je.

Sandra se nalazi u zatvoru Orange County i suočava se s maksimalnom kaznom od 12 godina ako bude proglašena krivom po svim optužbama.

Pročitajte i ovo Zaustavila ga policija Mladić (25) na A1 jurio 264 kilometra na sat

Pročitajte i ovo NOVE SPOSOBNOSTI Nakon prvog napada u povijesti na Tel Aviv Hezbolah udario na još izraelskih gradova

Pročitajte i ovo U Australiji FOTO/VIDEO Ribari ulovili jezivo biće iz morskih dubina, legenda kaže: "Ovo je predznak potresa"

Pročitajte i ovo IGNORIRANJE NA NAJJAČE Habijan se vadio zbog ignoriranja Milanovića: "On za mene više nije predsjednik"