Kineski zaposlenik britanskog konzulata u Hong Kongu Simon Cheng Man-Kit pušten je u subotu ujutro iz 15-dnevnog administrativnog pritvora u gradu Shenzhenu u kontinentalnoj Kini, priopćila je shenzhenska policija.

Policija je izdala kratko priopćenje na društvenim mrežama u kojemu se navodi da je Cheng oslobođen kao što je bilo predviđeno te da su njegova prava zaštićena "u skladu sa zakonom".

Chengova obitelj objavila je na Facebooku da se on vratio u Hong Kong.

Ranije ovoga tjedna Britanija je izrazila zabrinutost zbog izvješća u hongkonškim medijima da je njezin konzularni djelatnik nestao u kontinentalnoj Kini te da je možda uhićen.

On je nestao 8. kolovoza tijekom poslovnog puta u kontinentalnu Kinu, izvijestio je list Hong Kong Free Press.

Cheng je stanovnik Hong Konga i studirao je u Tajvanu i Velikoj Britaniji prije povratka u azijsko financijsko središte. Nije poznato posjeduje li diplomatsku putovnicu.

Glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova u Pekingu Geng Shuang izjavio je u srijedu da je djelatnik konzulata prekršio kineski zakon o javnoj sigurnosti, no nije išao u detalje.

"On nije britanski državljanin. On je Kinez pa je to unutarnja stvar Kine", dodao je Geng, naglašavajući da se ne radi o "diplomatskom pitanju".

Geng je pozvao Britaniju da se prestane miješati u kineska unutarnja pitanja.

Djelatnik konzulata pritvoren je u vrijeme povećane napetosti između Kine i Velike Britanije zbog prodemokratskih prosvjeda u Hong Kongu, bivšoj britanskoj koloniji, u proteklih nekoliko mjeseci.

Hong Kong su pogodili prosvjedi protiv vlade, a Kina optužuje Britaniju i druge zapadne zemlje da se miješaju u njezina pitanja. Novi prosvjedi najavljeni su za subotu. (Hina)