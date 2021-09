Dječak, jedina preživjela žrtva nesreće sa žičarom u Italiji, odveden je u Izrael. Njega je "oteo" djed, bez znanja ostatka obitelji. U tijeku je pravna bitka za skrbništvo, a dječak je tek u lipnju otpušten iz bolnice.

U svibnju se u Italiji dogodila teška nesreća, u kojoj je 14 osoba preminulo. Naime, kabina žičare koja povezuje talijansko jezero Maggiore s obližnjim alpskim vrhom pala je s visine od dvadeset metara.

Sada su talijanski istražitelji pokrenuli istragu, nakon što je jedina preživjela osoba navodno oteta. Radi se o 6-godišnjem dječaku, kojega je djed odveo natrag u Izrael, što je protivno željama ostalih članova obitelji.

Dječakovi roditelji i brat (2) poginuli su u nesreći, a u tijeku je pravna bitka za skrbništvo između rodbine u Italiji i one u Izraelu, javlja The Guardian. On je prije "otmice" živio u Italiji s tetkom, koja je skrbništvo nad djetetom dobila nakon što je u lipnju otpušteno iz bolnice. S druge strane, tetka koja živi u Izraelu tvrdi da je dijete držano kao talac te je u kolovozu započela proces posvojenja.

"Nismo oteli Eitana i nećemo koristiti tu riječ. Eitana smo vratili kući. Morali smo to učiniti nakon što nismo dobili nikakve informacije o njegovom zdravstvenom ili psihičkom stanju. Da sudac nije zakazao sastanke, ne bismo ga vidjeli", rekla je.

Dogovor je bio da djed vrati dječaka do 18:30, a nakon što se to nije dogodilo – alarmirana je policija, koja je otkrila da je dječak privatnim avionom odveden u Izrael. "Eitan se vratio kući", komentirao je djed.

VIDEO Tornado poharao otok, rušio kuće i preokretao automobile, poginulo dvoje ljudi: "Teško je prihvatiti takvu stvar. To je velika bol"

Talijanska policija pretresla domove antivaksera, sumnja se da su planirali nasilne prosvjede

Odvjetnik koji zastupa talijansku stranu obitelji rekao je da je informacija uznemirujuća. "Ta je informacija uznemirujuća i izaziva veliku zabrinutost. Dječak je otet iz obitelji s kojom je odrastao i od liječnika koji još uvijek liječe njegovu traumu", objasnio je.

Istražitelji još uvijek utvrđuju uzrok nesreće. Da bi se izbjeglo zaustavljanje servisa, na žičari je ostavljen uređaj koji deaktivira kočnice u slučaju nužde, što znači da se sigurnosni sustav nije aktivirao kad je pukao nosivi kabel.