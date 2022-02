Šestogodišnji dječak preminuo je nakon što je prije tri dana upao u bunar. Tijelo je izvučeno u petak poslijepodne po lokalnom vremenu.

U afganistanskom selu Shokak šestogodišnji dječak Haidar u utorak je upao u bunar. Dubina bunara iznosi 25 metara, a dječak je zapeo na 10 metara dubine.

Dječak nije preživio, piše BBC.

Spasioci su u petak poslijepodne izvukli šestogodišnjeg dječaka Haidera iz bunara.

Lokalni novinar rekao je za BBC da dječak nije reagirao i nije disao kada su ga izvukli iz bunara u južnoj pokrajini Zabul.

Spasioci su izvijestili da od četvrtka iz bunara nije izlazio nikakav zvuk. "Mladi Haidar je zauvijek odvojen od nas", rekao je viši savjetnik talibanskog ministarstva unutarnjih poslova Anas Haqqani.

Kako piše CBS, nadležne službe dale su sve od sebe da bi spasile dječaka.

"Jesi li dobro, sine moj? Pričaj sa mnom i ne plači, radimo na tome da te izvučemo", rekao je otac dječaku dok su ga pokušali izvući.

"U redu, nastavit ću pričati", odgovorio je tada dječak žalosnim glasom.

Rescue operation of #Haidar is still in progress #Zabul. Huge supply of oxigen tanks were delivered earlier today. There are also ambulances present so that it the six year old boy can be taken to a hospital as soon as he is rescued. pic.twitter.com/TFIkeRWMiM