Akcija spašavanja petogodišnjeg dječaka u Maroku nastavljena je i treći dan. Dijete je palo u bunar u blizini grada Chefchaouena na sjeveru zemlje.

Lokalni mediji pišu kako se radi o petogodišnjem dječaku Rayanu. On se navodno igrao u blizini bunara u gradu Tamroutu, 100 km od Chefchaouena kada je kroz uski otvor pao u rupu dubine 32 metra.

Mališana od utorka navečer pokušavaju spasiti, a snimke kamere spuštene u bunar pokazuju da je dječak preživio pad i da je pri svijesti te se čini da pati samo od lakših ozljeda glave.

Spasioci su nakon nekoliko dana kopanja došli na samo tri metra od dječaka, no stručnjaci se boje kako bi "erozija tla ovu fazu spašavanja djeteta mogla učiniti vrlo teškom".

Zato se paralelno kopa okno pored bunara kako bi se došlo do dječaka, a istodobno "zaštitilo spasioce od urušavanja tla, posebno na području koje je poznato po blatnjavom tlu".

Portal The National News piše da su u poslijepodnevnim satima provučene čelične cijevi koje će spasioci koristiti za spašavanje dječaka.

"Spašavanje djeteta se približava", rekao je glasnogovornik vlade Mustapha Baitas. "Naša srca su uz obitelj i molimo da im se on vrati što prije", dodao je.

Volonteri nemoćni

Spasioci su u bunar spustili masku s kisikom, hranu i vodu, a na licu mjesta je i liječnička ekipa spremna za pomoć dječaku, među njima je i helikopterska ekipa koja bi ga nakon izvlačenja iz bunara trebala odvesti u bolnicu.

Već dva dana spasioci pokušavaju izvući 5-godišnjaka iz bunara dubokog 32 metra. Spustili mu masku s kisikom, hranu i vodu

Mohamed Yassin El Quahabi, predsjednik Udruge speleoloških i planinskih aktivnosti Chefchaouen, pomaže u spašavanju. Kazao je da je problem u tome što je bunar vrlo uzak te da je nekoliko pokušaja lokalnih volontera i spasilaca da dođu kroz otvor bunara već propalo, piše BBC.

"Problem ovog spašavanja je taj što je promjer rupe vrlo, vrlo mali, oko 25 cm", rekao je El Quahabi. "Na dubini od 28 metara postao je manji pa nismo mogli doći do njega", dodao je.

Pet buldožera na terenu

"Što se više približavamo, rupa postaje uža i teško se prolazi kroz nju - zbog čega dijete ne mogu spasiti volonteri. Zato smo morali smisliti drugu tehniku, a to je kopanje", kazao je jedan od spasilaca.

Drama na plaži u Australiji: Srbin poginuo dok je pokušavao spasiti kćer (6) - "Umro je herojskom smrću"

Pet buldožera kopa veliko područje paralelno s vanjskim oknom bunara kako bi pokušali zaobići usku strukturu, no jedan od njih se i pokvario. El Quahabi smatra da je to sada jedini način na koji će spasioci moći doći do Rayana.

No vlasti su i dalje zabrinute da bi bilo radovi oko bunara mogli slučajno aktivirati klizište pa bi dijete moglo biti povrijeđeno.