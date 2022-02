Maroko je u nedjelju u šoku nakon što su spasilačke ekipe pronašle petogodišnjeg dječaka mrtvog na dnu bunara u tragičnom svršetku teške petodnevne akcije spašavanja koju je pratio cijeli svijet.

Teška sudbina malog Rayana zaokupila je pozornost cijelog svijeta otkako je u utorak poslijepodne pao u bunar, a njegova tragična smrt šokirala je Maroko i rastužila mnoge.

Tijekom operacije spašavanja iz dna 32 metara dubokog bunara, vlasti su upozorile da nisu znale je li još uvijek živ i upravo je kraljevska palača objavila da je pronađen mrtav.

"Nakon tragične nesreće koja je Rayana Orama stajala života, njegovo visočanstvo kralj Muhamed VI. pozvao je k sebi roditelje stradalog dječaka", stoji u izjavi kraljevskog dvora.

Treći dan spašavanja dječaka Rayana (5) iz bunara dubokog 32 metra: "Ova faza bi mogla postati vrlo teška"

Do subote poslijepodne, spasilačke su ekipe buldožerima i utovarivačima iskopavale zemlju do dubine na kojoj je dječak bio zarobljen, a zatim su počeli bušiti horizontalni tunel kako bi doprli do njega sa strane.

No, postupak je značajno usporen jer su spasioci morali raditi ručno kako bi izbjegli bilo kakve vibracije koje bi mogle dovesti do odrona tla na nesretnog dječaka, rekle su lokalne vlasti.

Tisuće ljudi okupile su se i u znak solidarnosti čak i kampirale ispred mjesta događaja proteklih dana gdje se napetost mogla rezati nožem.

Neki su pljeskali da bi ohrabrili spasioce, pjevali religijske pjesme ili molili, unisono ponavljajući Allahu akbar (Bog je najveći).

Već dva dana spasioci pokušavaju izvući 5-godišnjaka iz bunara dubokog 32 metra. Spustili mu masku s kisikom, hranu i vodu

Radnici su pokušali dječaku dostaviti kisik i vodu, no nije bilo jasno je li ih mogao koristiti.

Roditelji dječaka viđeni su kako hodaju niz horizontalni tunel, vidno slomljeni, prije no što su se vratili i vozilom hitne pomoći otišli bez riječi.

Obitelj tek mora najaviti datum sprovoda, no sukladno muslimanskoj tradiciji, treba se održati uskoro, načelno već u nedjelju.

Nižu se reakcije na tragičan kraj dječaka

Ryanova smrt rastužila je ljude diljem svijeta. Brojni korisnici društvenih mreža opraštaju se od mališana.



Na Facebooku se oglasio i francuski predsjednik Emannuel Macron koji je napisao: "Večeras želim reći obitelji malog Rayana i svim Marokancima da dijelimo njihovu bol."

"Rayanova hrabrost će ostati u našem sjećanju i bit će nam inspiracija", napisao je nogometaš Milana Ismael Bennacer na Twitteru.

Le courage de Rayan restera dans nos mémoires et continuera de nous inspirer.



Le dévouement du peuple marocain et des secouristes également.



Immenses pensées aux parents et aux proches. Qu’Allah accorde à ce guerrier le plus haut degré du paradis. 🤲🏽 pic.twitter.com/Bl4PEODUy6 — Ismaël Bennacer (@IsmaelBennacer) February 5, 2022