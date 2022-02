U Maroku traje akcija spašavanja petogodišnjeg djeteta koje je prije dva dana palo u bunar u blizini grada Chefchaouena na sjeveru zemlje.

Lokalni mediji pišu kako se radi o petogodišnjem dječaku Rayanu. On se navodno igrao u blizini bunara u gradu Tamroutu, 100 km od Chefchaouena kada je kroz uski otvor pao u rupu dubine 32 metra.

Mališana od utroka navečer pokušavaju spasiti, a snimke kamere spuštene u bunar pokazuju da je dječak preživio pad i da je pri svijesti te se čini da pati samo od lakših ozljeda glave, piše BBC.

Spasioci su u bunar spustili masku s kisikom, hranu i vodu, a na licu mjesta je i liječnička ekipa spremna za pomoć dječaku, među njima je i helikopterska ekipa koja bi ga nakon izvlačenja iz bunara trebala odvesti u bolnicu.

Spasili životinje iz leda i snijega, a promatrači su uspjeli snimiti njihovo junaštvo

Mohamed Yassin El Quahabi, predsjednik Udruge speleoloških i planinskih aktivnosti Chefchaouena, koji je pomagao je u spašavanju rekao je za BBC da širina bunara ometa napore spašavanja. Nekoliko pokušaja lokalnih volontera i spasilaca da dođu do dječaka kroz otvor bunara već je propalo.

"Problem ovog spašavanja je taj što je promjer rupe vrlo, vrlo mali",, rekao je El Quahabi te je dodao: "Na dubini od 28 metara postao je još manji pa nismo mogli doći do njega".

Dramatična ispovijest misteriozne žene nađene na Krku: ''Vjerojatno su mislili da su me ubili. Jako dobro ih se sjećam''

Drama na plaži u Australiji: Srbin poginuo dok je pokušavao spasiti kćer (6) - "Umro je herojskom smrću"

Zbog toga pet buldožera kopa veliko područje paralelno s vanjskim oknom bunara kako bi pokušali zaobići usku strukturu. Do četvrtka poslijepodne službenici su za lokalni medij Le360 rekli da je spasiocima ostalo manje od devet metara kako bi došli do dječaka.

El Quahabi je za BBC rekao da je to sada jedini način na koji će spasioci moći doći do Rayana. No, vlasti su i dalje zabrinute da bi bilo kakvo dodirivanje bunara moglo izazvati klizište u kojem bi dječak bio povrijeđen.