Kaos u europskoj metropoli: Velik dio grada bez struje, 170 tisuća domova ostalo u mraku

Dijelovi Pariza u četvrtak rano ujutro ostali su bez električne energije, a prekid u opskrbi poremetio je i promet podzemne željeznice i prigradske linije. U trenutku prekida više od 170 tisuća kućanstva ostalo je bez struje.

Struje je nestalo u dva pariška okruga i departmanu Hauts-de-Seine. Distributer Enedis objavio je kako prekid u opskrbi trajao nekoliko minuta te je ponovno uspostavljen, no satima nakon inicijalnog prekida Parižani u dijelovima grada još su imali poteškoće u dnevnom fukcioniranju. Mnogi nisu mogli ući u svoje domove i urede jer elektronički sustavi na ulazima nisu funkcionirali.

Oko 7 sati još je oko 55 tisuća kućanstava bilo bez struje no u narednih sat vremena taj je broj pao na manje od 3 tisuće.

Oglasio se i RTE-a, koji upravlja francuskim visokonaponskim prijenosom električne energije, iz kojeg su poručili da je jedna od njihovih trafostanica u Issy-les-Moulineauxu, jugozapadno od grada, nešto prije 6 sati ujutro pogođena "tehničkim incidentom", piše Sky News.