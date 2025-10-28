Od subote velika promjena u cijeni struje: Računi rastu, ovo je novi obračun

Od 1. studenog rastu cijene električne energije za kućanstva. To je odluka Vlade RH, donesena na sjednici 16. rujna ove godine.

Nove cijene vrijede od 1. studenog ove godine do 31. ožujka 2026. godine, kada se očekuje novo usklađivanje.

Cijene po tarifnim modelima

U Hrvatskoj postoje jednotarifna i višetarifna brojila, a o njima ovisi i cijena kilovatsata prema kojoj se obračunava potrošnja.

Višetarifna brojila:

Za kućanstva u kojima se potrošnja električne energije obračunava po višoj i nižoj tarifi, odnosno dnevnoj i noćnoj, cijena kilovasata od 1. studenog je:

u dnevnoj tarifi 0,097189 eura

u noćnoj tarifi 0,047688 eura.

To je povećanje u odnosu na cijene koje su bile do 31. listopada, kada je u dnevnoj tarifi kilovatsat bio 0,084512 eura, a u noćnoj 0,041468 eura.

Početak dnevnog i noćnog obračuna usklađen je sa zimskim i ljetnim računanjem vremena, pa je trenutačno dnevna tarifa od 7 do 21 sat, a noćna od 21 do 7 sati.

Jednotarifna brojila:

Kućanstvima koja imaju jednotarifno brojilo cijena kilovatsata ista je tijekom cijelog dana. Od 1. studenog ta je cijena:

za jednotarifno brojilo 0,091324 eura.

To je povećanje u odnosu na cijene do 31. listopada, kada je kilovatsat bio 0,079412 eura.