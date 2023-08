Policijska opsada stadiona, nadlijeću ga helikopteri i dronovi: "Na tribinama će biti 12 članova obitelji pokojnog navijača"

Dinamovi igrači od dolaska u grčku metropolu nisu napuštali hotel, a nakon završetka odmah idu prema zrakoplovu. Uoči utakmice područje oko stadiona čuva 400-tinjak policajaca. Parkove i okolne ulice prate helikopteri i dronovi. Ništa nije prepušteno slučaju.



Igrači su iz zrakoplova, bez kontrola i zadržavanja na aerodromu, izravno prepraćeni do hotela, izvijestio je reporter Dnevnika Nove TV Dino Goleš. U njihovu sigurnost uvjeravaju i u taboru suparnika. "Siguran sam u to, nema tu nikakvog pitanja. Bit će to normalna nogometna utakmica za Dinamo Zagreb svugdje i izvan terena", smatra glasnogovornik AEK-a Tasos Tsatalis.

"Možemo reći da smo zadovoljni da sve teće u najboljem redu od trenutka kad smo stigli u Grčku odnosno u Atenu dopraćeni smo do hotela. Nemamo nikakve šetnje gradom, ne izlazimo iz hotela. U principu jednako kao što ni oni nisu u Zagreba. Ali osim toga nema nikakvih drugih pravila", rekao je glasnogovornik Dinama Marko Bošnir.

Smrt 29-godišnjaka u neredima između Bad Blue Boysa i pripadnika skupine Orginal 21 bila je i tema na konferenciji za novinare uoči utakmice na koju dolazi i obitelj smrtno stradalog Mihalisa.

"Situacija je poražavajuća. Dat ćemo sve od sebe da pobijedimo za obitelj. Nadam se da će im to pružiti neku vrstu zaključka. Rekao bih da im je pružiti utjehu trenutačno najvažnije", smatra igrač AEK-a Levi Garcia.

"Mi kao klub učinit ćemo sve da održimo uspomenu na njega. Michalesova obitelj je naša obitelj. To je način na koji mi to vidimo, tako to vide i navijači. Vrlo nam je važno što imamo priliku da su ovdje", rekao je Tsatalis.



Trener AEK-a dodaje kako je neprihvatljivo da se život izgubi zbog nogometa. Iz kluba na društvenim mrežama svoje navijače pozivaju na pametno navijanje jer utakmica je pod posebnim povećalom UEFE.

Grčki mediji javljaju da su stroge kontrole na svim graničnim prijelazima, a najavljeni su i detaljni pregledi svih onih koji će biti na stadionu. Očekuje se dolazak oko 30 tisuća domaćih navijača.

Dolazi 12 članova obitelji preminulog navijača

Reporter Dnevnika Nove TV Saša Lugonjić se javio iz Atene.

"Prvi put u karijeri i nadam se posljednji - ne izvještavam ispred stadiona mego s poprilične udaljenosti. Pokušali smo sve ne bismo li se javili ispred stadiona. Jučer smo bili cijeli dan u kontaktu s ljudima iz AEK-a, ali je grčka policija zabranila javljanje ispred stadiona jer procjenjuju da bi prisutstvo televizijskih ekipa iz Hrvatske bio popriličan sigurnosni problem u toj situaciji", rekao je Lugonjić.

"Sve je za sada, srećom, u redu i nadamo se da će tako biti do kraja. Grčki kolege kažu da je osiguranje jače nego kada su u pitanju najveći grčki derbiji. Dolazi i obitelj pokojnog Mihalisa. Čak 12 članova njegove obitelji - predvođeni majkom, ocem i bratom, će biti na tribinama. Iz kluba su nam potvrdili da će kao i u Zagrebu biti održana minuta šutnje za preminulog navijača. Sigurno će i navijači AEK-a nešto pripremiti", zaključio je Lugonjić.

