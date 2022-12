Oko 15 milijuna ljudi u desetak američkih država pogođeno je ledenim olujama i snažnim vjetrovima, dok diljem zemlje stižu upozorenja o zimskim vremenskih uvjetima.

Snažna zimska oluja nastavlja se kretati od obale do obale SAD-a, sa zapada prema istoku, a olujni je sustav već izazvao velike snježne padaline u Kaliforniji, dok prognoze pokazuju kako je na putu da ojača.

Meteorolozi upozoravaju da bi oluja mogla izazvati uvjete opasne po život uz ledeno nevrijeme na gornjem Srednjem zapadu i jake oluje duž obale Meksičkog zaljeva. Na nekim područjima očekuje se pola metra snijega, s vjetrovima dovoljno jakim da sruše drveće i izazovu nestanak struje.

FOTO/VIDEO Prizori koji slamaju srca: Rana zimska oluja zatrpala gradove s gotovo dva metra snijega, dva života ugašena

Istovremeno, južni dio zemlje pogođen je tornadima uz jake grmljavinske oluje i tuču. Najmanje pet tornada potvrđeno je u Teksasu, dok se ledene oluje nadvijaju jugozapadom SAD-a, a vjetrovi dosežu snagu od 200 kilometara na sat.

Meteorolozi govore o "oluji koja se pojavljuje jednom u pet godina", a njezino smirivanje ne se očekuje do kraja tjedna. Većina cesta od Nebraske do Colorada je zatvoreno, izvijestio je lokalni Odjel za promet.

We’re doing back-to-back coverage on the Colorado Blizzard in Fort Morgan. 🌨🌫 This is a life-threatening storm, so stay home and stay off the roads. ❄️ We’ll have another live update for you on the situation out here in the eastern plains at 6 on CBS Colorado. pic.twitter.com/ZbImXOGBwp