Snažan vjetar praćen kišom nosio je krovove kuća, a nevrijeme je prekinulo i električne vodove u većem dijelu sjeverne Francuske, izvijestile su u ponedjeljak vlasti departmana Pas-de-Calais.

Oko 150 stanovnika grada Bihucourta sjeveroistočno od Amiensa pozvano je da napusti svoje domove. Jedna je osoba lakše ozlijeđena.

Gradonačelnik Benoît-Vincent Caille za televiziju BFMTV je izjavio da su u oluji oštećene oko dvije trećine kuća u gradu. Kazao je da je nevrijeme bilo kratko, ali vrlo snažno. Uprava departmana potvrdila je da su naleti tornada bili iznimno jaki.

