Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Osuđen na sedam godina

FOTO Dilera inspirirao "Sam u kući": Postavio zamke, imao i improvizirani bacač plamena

Piše J. M., 10. veljače 2026. @ 16:40 komentari
Ian Claughton s improviziranim bacačem plamena
Ian Claughton s improviziranim bacačem plamena Foto: West Yorkshire Police
Policija je pri pretresu kuće, zbog zamki koje je postavio i sumnje na bombe, evakuirala oko sto susjednih objekata.
Najčitanije
  1. Dopunsko zdravstveno osiguranje
    dopunsko zdravstveno osiguranje

    Građani zbunjeni, ne znaju što i kako platiti: "Obavijestili smo ih"
  2. Franjo von Allmen
    zanimljivo

    Čudesnog Franju s Olimpijskih igara pitali je li Hrvat: Nasmijao se, a onda…
  3. Psi u Ukrajini
    utjecaj rata na životinje

    Šokantno otkriće! Psi u Ukrajini više nisu isti: Najviše iznenađuje jedna stvar
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije najkomentiranije
"Izrael je lažirao njegovu smrt, šeta ulicama Tel Aviva": Rapidno se šire teorije da je Epstein živ, evo o čemu se radi
niz informacija
"Izrael je lažirao njegovu smrt, šeta ulicama Tel Aviva!": Rapidno se šire teorije da je Epstein živ, evo o čemu se radi
Draško Stanivuković zadržan je na graničnom prijelazu u Hrvatskoj
OGLASIO SE
Skandal na granici: Kontroverzni gradonačelnik pregledan na ulasku u Hrvatsku
Diler inspiriran filmom Sam u kući postavio zamke u kući
Osuđen na sedam godina
FOTO Dilera inspirirao "Sam u kući": Postavio zamke, imao i improvizirani bacač plamena
Stručnjak: Ako vam se upali lampica check engine, prodajte automobil
Upozorenje
Što učiniti ako vam se upali ova lampica? Stručnjak tvrdi: "Vrijeme je za prodaju automobila"
Europol: Razbijena mreža za trgovinu drogom
Milijuni u pitanju
VIDEO Ovako je razbijena mreža krijumčara: Kroz pet europskih država prevozili kokain iz Južne Amerike
Policija prijavila više osoba zbog ilegalnog odlaganja otpada! Među njima i HDZ-ov načelnik
na jugu hrvatske
Policija prijavila više osoba zbog ilegalnog odlaganja otpada! Među njima i HDZ-ov načelnik
Građani zbunjeni nakon poskupljenja: "Nitko nas ne pita, samo donesu odluku"
dopunsko zdravstveno osiguranje
Građani zbunjeni, ne znaju što i kako platiti: "Obavijestili smo ih"
Pedijatar o smrti djevojčice nakon rutinske operacije krajnika: Uzrok može biti bronhospazam
javnost potresena
Ema (4) umrla je nakon operacije krajnika: "Sestra je izašla iz sale i rekla mi da moli Boga da preživi"
Šokantna studija: Psi u Ukrajini više nisu isti
utjecaj rata na životinje
Šokantno otkriće! Psi u Ukrajini više nisu isti: Najviše iznenađuje jedna stvar
Najavljen prosvjed u Tirani, na terenu 1350 policajaca! Veleposlanstvo SAD-a: Oprez, moglo bi eskalirati u nasilje
MOLOTOVLJEVI KOKTELI I VODENI TOPOVI
Balkanska država priprema se za nerede, na ulice izlazi 1350 policajaca: "Oprez, moglo bi eskalirati u nasilje"
Vapaj s Palagruže: "Prepustili ste je talijanskim kriminalcima, sram vas bilo, a to vam govorim kao dragovoljac!"
UNIŠTAVAJU SVE
Vapaj s udaljenog otoka: "Hrvati su ginuli za taj komad kamena, a vi ste im ga prodali. Znaju što vrijedi, sve ide u Italiju"
Porezna uprava potvrdila pad prodaje nekretnina u Hrvatskoj
VISOKE CIJENE
U ovoj je županiji najviše pala prodaja nekretnina: "I brakovi pucaju zbog toga"
Mile Kekin odgovorio na Plenkovićev izazov: Pjesma je gotova! 15
Poslušajte pjesmu
VIDEO Mile Kekin objavio navijačku pjesmu: "Kad domovina zove, moramo se dati!"
Četverogodišnja djevojčica je preminula nakon operacije krajnik 3
UŽAS U SUSJEDSTVU
Djevojčica umrla nakon rutinske operacije, obitelj traži odgovore: "Zašto smo ostali bez djeteta?"
Prvi osumnjičenik za "Sarajevo Safari" saslušan u Italiji 3
SARAJEVO SAFARI
Snajperist koji je pucao na civile u Sarajevu na sudu: "Ovo je samo jedna od mnogih stvari koje su obilježile moj život"
Ovo su reakcije političara na Piletićev odlazak: "Očekujemo ispriku..." 3
"socijalni zločin"
Ovo su reakcije političara na Piletićev odlazak: "Očekujemo ispriku..."
Konferencija za medije gradonačelnika Tomislava Tomaševića 3
o aktualnim temama
Tomaševića pitali o smjeni Piletića i kandidaturi Zorana Milanovića: "Gdje bih došao..."
Anušić: Prvi ročnici u vojarnama 9. ožujka 3
Prolaznost pregleda 90 posto
Anušić otkrio kad počinje vojna obuka ročnika pa se osvrnuo na Piletića: "Politika melje"
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Građani zbunjeni nakon poskupljenja: "Nitko nas ne pita, samo donesu odluku"
dopunsko zdravstveno osiguranje
Građani zbunjeni, ne znaju što i kako platiti: "Obavijestili smo ih"
Porezna uprava potvrdila pad prodaje nekretnina u Hrvatskoj
VISOKE CIJENE
U ovoj je županiji najviše pala prodaja nekretnina: "I brakovi pucaju zbog toga"
Četverogodišnja djevojčica je preminula nakon operacije krajnik
UŽAS U SUSJEDSTVU
Djevojčica umrla nakon rutinske operacije, obitelj traži odgovore: "Zašto smo ostali bez djeteta?"
show
Zdravko Mamić s kćerima zagrljen plesao na pjesmu ''Ličiš na moga oca''
pogledajte video
Mamić na koncertu folk-zvijezde grlio kćeri na veliki hit pjevačice, zajedno su pjevali
Ecija Belošević pozirala u donjem rublju na snijegu
za nju nema zime!
"Snijeg se topi!" Ecija Belošević u čipkastom donjem rublju pozirala na hladnoći
Župa Uzašašća Gospodinova Novi Travnik pozvala na bojkot filma ''Svadba''
''Gdje je odgovornost?''
Svećenik iz Novog Travnika pozvao na bojkot filma ''Svadba'', koji obara rekorde diljem regije!
zdravlje
Simptomi bolesti jetre na koži: Ako imate neku od ovih 9 kožnih promjena, obavezno provjerite jetru!
Jako je važno rano ih uočiti!
Simptomi bolesti jetre na koži: Ako imate ove kožne promjene, obavezno provjerite jetru
Soda bikarbona i prašak za pecivo: Većina ljudi ih koristi pogrešno – evo u čemu je stvarna razlika!
Sredstva za dizanje tijesta
Soda bikarbona i prašak za pecivo: Većina ljudi ih koristi pogrešno – evo u čemu je stvarna razlika!
Varivo od mahunarki: 5 recepata koji ne napuhuju i dugo drže sitost
Po preporuci nutricionistice
Varivo od mahunarki: 5 recepata koji ne napuhuju i dugo drže sitost
zabava
Vozač iz Splita ostavio molbu na autu, gledatelji podijeljeni: "Sankcionirati odmah"
Što kažete?
Vozač iz Splita ostavio molbu na autu, gledatelji podijeljeni: "Sankcionirati odmah"
Strah i trepet u cijevima: Pokušali očistiti odvode, a dočekali ih jezivi prizori
Samo za hrabre
Strah i trepet u cijevima: Pokušali očistiti odvode, a dočekali ih jezivi prizori
Scena s parkinga nasmijala društvene mreže! Vidite li što odstupa od ostatka?
Pronađite uljeza
Scena s parkinga nasmijala društvene mreže! Vidite li što odstupa od ostatka?
tech
Audijev potez potvrđuje novi trend automobilske industrije
Pohvalno
Audijev potez potvrđuje novi trend automobilske industrije
VIDEO Pogledajte kako je ukrajinski F-16 izbrisao s neba ruski dron vatrom iz topa
Spektakularna snimka
VIDEO Pogledajte kako je ukrajinski F-16 izbrisao s neba ruski dron vatrom iz topa
Šveđani žele svoje Gripen zrakoplove naoružati s mnoštvom jeftinih raketa koje su dokazano učinkovite protiv dronova
Kako ostati relevantan?
Šveđani žele svoje Gripen zrakoplove naoružati s mnoštvom jeftinih raketa koje su dokazano učinkovite protiv dronova
sport
Čudesnog Franju s Olimpijskih igara pitali je li Hrvat: Nasmijao se, a onda…
zanimljivo
Čudesnog Franju s Olimpijskih igara pitali je li Hrvat: Nasmijao se, a onda…
VIDEO Najljepša sportašica svijeta napokon uzela olimpijsko zlato
ZARUČNICA JAKEA PAULA
VIDEO Najljepša sportašica svijeta napokon uzela olimpijsko zlato
Rio Ferdinand u sve težem stanju, počeo je redovito koristiti invalidska kolica
PLAĆA DANAK KARIJERI
Rio Ferdinand u sve težem stanju, počeo je redovito koristiti invalidska kolica
tv
Kumovi: Dobio je nagradu pa joj više ne zamjera
KUMOVI
Kumovi: Dobio je nagradu pa joj više ne zamjera
Tajne prošlosti: Ponovno ju ponižava kako bi njega otjerala od sebe
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Ponovno ju ponižava kako bi njega otjerala od sebe
U dobru i zlu: Sad je već pretjerao s moljakanjem – ne razumije što znači ne
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Sad je već pretjerao s moljakanjem – ne razumije što znači ne
putovanja
Tjedni jelovnik jeftina jela od 9.2. do 15.2. 2026.
Tjedni jelovnik
7 prefinih jela za svaki dan ovoga tjedna koji se mogu napraviti za smiješne novce
Kviz općeg znanja: Možete li točno odgovoriti na ovih 15 pitanja?
Za znalce
Kviz općeg znanja: Možete li točno odgovoriti na ovih 15 pitanja?
Tjedni jelovnik brza jela od 2.2 do 8.2. 2026.
Tjedni jelovnik
7 prefinih jela za svaki dan ovoga tjedna koje se rade brzo i bez puno kompliciranja
novac
Poznata glumica na pragu milijarderskog posla – njezin brend izašao je na burzu
Oblikuje budućnost hrane
Poznata glumica na pragu milijarderskog posla – njezin brend izašao je na burzu
Zbog poticajnijeg poslovnog okruženja slovenski Petrol želi dio važnih funkcija prebaciti u Hrvatsku
Suvlasnik im je Slovenija
Zbog poticajnijeg poslovnog okruženja slovenski Petrol želi dio važnih funkcija prebaciti u Hrvatsku
Na 6000 metara dubine pronašli pravo blago. "Više nećemo biti ovisni o Kini"
Na dnu oceana
Na 6000 metara dubine pronašli pravo blago. "Više nećemo biti ovisni o Kini"
lifestyle
Elegantna kuća koja nas je očarala svojim uređenjem
Prekrasan prostor
Ovo je jedna od najljepših kuća koju smo vidjeli, pogledajte taj savršeni balans elegancije i ugodnosti
50 rijetkih i posebnih imena iz imendanskog kalendara za curice i dečke
BAŠ JEDINSTVENA
50 rijetkih imena iz imendanskog kalendara za curice i dečke
Ponuda sakoa u novim kolekcijama
NOVE KOLEKCIJE
Pronašli smo 15 odličnih sakoa koje ćemo nositi uz traperice, suknje, haljine i finjak hlače
sve
Čudesnog Franju s Olimpijskih igara pitali je li Hrvat: Nasmijao se, a onda…
zanimljivo
Čudesnog Franju s Olimpijskih igara pitali je li Hrvat: Nasmijao se, a onda…
Tjedni jelovnik jeftina jela od 9.2. do 15.2. 2026.
Tjedni jelovnik
7 prefinih jela za svaki dan ovoga tjedna koji se mogu napraviti za smiješne novce
VIDEO Najljepša sportašica svijeta napokon uzela olimpijsko zlato
ZARUČNICA JAKEA PAULA
VIDEO Najljepša sportašica svijeta napokon uzela olimpijsko zlato
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene