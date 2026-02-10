FOTO Dilera inspirirao "Sam u kući": Postavio zamke, imao i improvizirani bacač plamena

Diler koji je, inspiriran božićnim klasikom "Sam u kući", postavio zamke u svom domu, osuđen je na sedam godina zatvora.

Ian Claughton koristio je zamke s razapetim žicama i kućno izrađene bombe kako bi zaštitio svoj posao s drogom od mogućih provalnika. Oko stotinu kuća u Grimethorpeu, nekadašnjem rudarskom mjestu u Južnom Yorkshireu, moralo je biti evakuirano u svibnju 2024. dok je policija pretraživala tri susjedne kuće povezane s Claughtonom i njegovom bivšom suprugom.

Policija je ondje pronašla niz zamki, kao i improvizirani bacač plamena, velike količine kanabisa, amfetamina i novca.

Bombe u kući Foto: West Yorkshire Police

Sudac ga je danas na Krunskom sudu u Sheffieldu osudio na sedam godina zatvora, dok je njegova bivša supruga Lesley Claughton osuđena je na 21 mjesec zatvora, uvjetno na dvije godine, prenosi Sky News.

Otvarajući suđenje pred porotom prošlog listopada, tužiteljica Helen Chapman rekla je: "Ako mislite da ovo zvuči pomalo kao film Sam u kući, u pravu ste. Zapravo, upravo je to Ian Claughton rekao policiji - da mu je to bila inspiracija kad je postavljao ove naprave". Policija je u jednoj prostoriji pronašla ribarsku žicu razvučenu u visini koljena, spojenu na električni konektor i baterijski paket.

Prijetnje u kući Foto: West Yorkshire Police

Prijetnje u kući Foto: West Yorkshire Police

Claughton je policiji tvrdio da su eksplozivne naprave zapravo plašilice za vrane kakve koriste farmeri, koje je on umetnuo u plastične cijevi, a u jednom slučaju i u vreću s bojom. Iza kombiniranog hladnjaka sa zamrzivačem pronađen je elektrošoker, a u radionici i kućno izrađen bacač plamena.

Improvizirani bacač plamena Foto: West Yorkshire Police

Na imanjima su pronađena i druga oružja, uključujući dvije zračne puške i samostrel. Oko 30.000 eura pronađeno je ušivenih u kauč. Kanabis je uzgajao u dvjema kućama, u šatorima smještenima u skrivenim prostorijama.

Obožavatelj filma Sam u kući razotkriven je kada je granična služba na aerodromu Heathrow pronašla paket s imitacijama vatrenog oružja - Claughton je, preko supruginog računa, naručio pet malih, srebrno-crnih sklopivih revolvera.

60-godišnjak je priznao krivnju za posjedovanje oružja te proizvodnju droge s namjerom preprodaje. Jedan od detektiva istrage rekao je da je Claughton živio u uvjerenju da mu prijeti opasnost pa je na krajnje neobične i detaljno razrađene načine štitio svoj dom i ilegalni sadržaj, po uzoru na lik Macaulaya Culkina iz popularnog božićnog filma.