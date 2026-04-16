Detalji krvoprolića u školi: Poznato otkud dječaku oružje

Učenik je u srijedu otvorio vatru u svojoj školi u južnoj turskoj pokrajini Kahramanmaraş te ubio devetero i ranio 20 ljudi prije nego što si je oduzeo život. Riječ je o drugom takvom incidentu u samo dva dana u toj zemlji.

Napad se dogodio oko 13:30 u srednjoj školi Ayser Çalık u okrugu Onikişubat.

Osumnjičenik, 14-godišnji učenik osmog razreda, ušao je u školu s ruksakom u kojem se nalazilo pet komada vatrenog oružja i sedam spremnika, izjavio je guverner Kahramanmaraşa Mükerrem Ünlüer. Vlasti vjeruju da oružje pripada njegovu ocu, bivšem policajcu.

Napadač je najprije otvorio vatru u školskom dvorištu, a potom ušao u zgradu i nasumično pucao u dvije učionice u kojima su se nalazili učenici petog razreda.

Četiri osobe u kritičnom stanju

Prema medijskim izvješćima, među žrtvama je osam učenika i jedna učiteljica, dok su četiri od 13 ozlijeđenih u kritičnom stanju.

Snimke s mjesta događaja prikazuju uspaničene učenike kako pokušavaju pobjeći, a neki su skakali kroz prozore učionica. Na mjesto napada upućene su hitne službe, dok se ispred škole okupio velik broj ljudi, većinom roditelja.

Ministar pravosuđa Akın Gürlek objavio je da je Ured glavnog državnog odvjetnika u Kahramanmaraşu pokrenuo istragu te da je na slučaju angažirano više tužitelja, piše Hurryet.

Incident se dogodio dan nakon sličnog napada u obližnjoj pokrajini Şanlıurfa, gdje je bivši učenik otvorio vatru u srednjoj školi i ranio 16 osoba prije nego što si je oduzeo život, iako su takvi napadi u školama rijetki u Turskoj.

Nakon napada u Şanlıurfi nastava je obustavljena na četiri dana, a sindikati u obrazovanju organizirali su štrajkove i prosvjede u nekoliko pokrajina pozivajući na povećanje sigurnosti u školama.

Dva uzastopna napada izazvala su šok diljem zemlje te otvorila pitanje učinkovitosti sigurnosnih mjera u obrazovnom sustavu.

Ministar obrazovanja ranije je, nakon napada u Şanlıurfi, izjavio da se takvi incidenti mogu dogoditi čak i u školama u kojima su poduzete sigurnosne mjere, dok rizici postoje i ondje gdje one nedostaju, te je dodao da je istraga u tijeku.

U međuvremenu, napadač iz Şanlıurfe pokopan je tijekom noći, dok je njegova obitelj iz sigurnosnih razloga stavljena pod zaštitu.