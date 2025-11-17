Detalji kaosa kod Cetinja: "Napali su nas ljudi s kapuljačama"

Hrvatski navijači koji su putovali u Podgoricu na utakmicu Crna Gora – Hrvatska, posljednju u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, napadnuti su na magistrali između Cetinja i Budve, objavili su tamošnji mediji kasno u nedjelju.

Prema njihovim navodima, zasad nepoznata skupina presrela je automobil s navijačima, blokirala im prolaz te na kombiju splitskih tablica polomili bočno staklo, navedeno je.

Ističe se kako je riječ o hrvatskim državljanima koji su na put krenuli samostalno, izvan organiziranog aranžmana. Nakon incidenta, dali su izjavu službenicima Odjeljenja sigurnosti Cetinje.

Kako prenose Pobjeda i RTV Cetinje, napadnuti navijači unatoč svemu nastavili su put prema Podgorici. Iako nisu željeli stati pred kamere, kratko su se oglasili za Radio Cetinje.

Hrvatski navijači napadnuti na putu prema Podgorici poručili su kako ne krive Crnogorce kao narod. "Napali su nas ljudi s kapuljačama. Takvih incidenata ima i kod nas", rekao je jedan od njih, dodavši da poštuju Crnu Goru i nastavljaju put prema glavnom gradu.

Prema dostupnim informacijama, navijači su nakon napada uspjeli pobjeći i odmah po ulasku u Cetinje prijavili događaj policijskoj patroli. U policijskoj postaji posjetio ih je i gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković te im ponudio pomoć, na čemu su mu zahvalili. Grad su potom napustili nešto iza 23 sata, u pratnji policije.

Napad je oštro osudio i gradonačelnik Đurašković, pozvavši nadležne državne institucije da brzo utvrde identitet počinitelja i najstrože ih kazne. Ocijenio je da je napad imao "promišljenu namjeru da se dogodi na teritoriju Cetinja", zbog čega je zatražio maksimalne sankcije.

Za napad je navodno odgovorna navijačka skupina Delije, odnosno njihova crnogorska verzija.