Šok u policiji: Kolega inspektor stradao tijekom provale u stan, ljubavnica ga čekala u autu

Inspektor policije Brčko distrikta pronađen je mrtav ispred zgrade u Brčkom, a sumnja se da je stradao uslijed pada kroz prozor stana u vlasništvu bivšeg muža njegove ljubavnice. U tom stanu je navodno pokušao obiti sef, piše ATV.

Sve se dogodilo oko jedan sat iza ponoći u ulici Braće Ribnikara u Brčkom.

Nakon pronalaska tijela, u automobilu inspektora zatečena je bivša supruga vlasnika stana, koja je zadržana u policiji.

Iz Policije Brčko distrikta priopćeno je da je u 1.06 sati prijavljeno kako se u stanu, na trećem katu, čuje buka i udaranje, zbog čega se posumnjalo na provalu, jer je vlasnik bio odsutan.

"Nakon prijave, policijski službenici izašli su na mjesto događaja i poduzeli sve mjere i radnje iz svoje nadležnosti u vezi s navedenim događajem, gdje je utvrđeno da je nepoznata osoba uporabom, najvjerojatnije originalnog ključa, izvršila neovlašten ulazak u stan, te je ista prilikom pokušaja bijega zadobila ozljede od kojih je preminula.

U neposrednoj blizini mjesta događaja, u vozilu stradalog, zatečena je bivša supruga vlasnika stana koja se dovodi u vezu s izvršenjem kaznenog djela", stoji u priopćenju policije.

Kako doznaje ATV, policajci su po dolasku u zgradu kucali na ulazna vrata stana i dozivali, no nitko im nije odgovarao. Bili su u telefonskom kontaktu s vlasnikom stana, koji im je dao dozvolu da nasilno uđu u stan. Pozvani su i vatrogasci, koji su otvorili vrata.

"Po ulasku, policajci su u stanu zatekli tragove provale, kao i izvađen sef koji je netko pokušao obiti. S unutarnje strane ulaznih vrata nalazio se originalni ključ od stana, a primijetili su i da je prozor bio otvoren. Ispod prozora, ispred zgrade, zatekli su tijelo, što ukazuje na to da je muškarac najvjerojatnije stradao uslijed pada prilikom pokušaja bijega iz stana", navodi izvor ATV-a.

On pojašnjava da je pravi šok uslijedio kada su policajci shvatili da je stradali njihov kolega inspektor.

U blizini zgrade potom su uočili njegov automobil, a u njemu zatekli bivšu suprugu vlasnika stana, s kojom je inspektor bio u ljubavnoj vezi.

Inače, vlasnik stana u Brčkom posjeduje zlatarnicu, a razvod braka nije prošao mirno te su se u nekoliko navrata međusobno prijavljivali policiji.

Prije tri mjeseca prijavljena je krađa u zlatarnici, koja je također počinjena pomoću originalnog ključa. Prema informacijama iz istrage, videonadzorom je utvrđeno da je u svemu sudjelovala njihova kći, dok ju je majka čekala u automobilu. Tu krađu istraživao je sada stradali inspektor, koji je od tada često viđan u društvu osumnjičene.

Nakon što je zatečena u automobilu stradalog inspektora, bivša supruga vlasnika stana je zadržana u policiji, a potom i uhićena te se nalazi na kriminalističkoj obradi.

U tijeku je očevid.