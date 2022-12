Davor Božinović kazao je kako je iza Hrvatske mukotrpan posao, te se zahvalio svima, i policajcima na granici i Vladi.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović komentirao je zeleno svjetlo ulasku Hrvatske u Schengen. Zahvalio se svima u procesu, od policajaca na granici do Vlade: "Svi su dali veliki obol ovom velikom uspjehu."

"Konačno možemo reći da je Hrvatska u Schengenu i da hrvatski građani ulaze u najveću zonu slobodnog kretanja u svijetu. Ništa nije palo s neba. Bili smo suzdržani u komentarima zato što je to takav proces. Znali smo od početka da neće biti lako, da će biti teškoća, onih koji će propitkivati, da ćemo i mi napraviti pokoju grešku. Pokazali smo da način na koji smo vodili proces, da za Hrvatsku nema granica", rekao je ministar i dodao da je Hrvatska pokazala da je s pravom članica EU te da je EU ovime na velikom dobitku.

"Prava poruka je da su ovo hrvatski građani zaslužili, ovo je zbog njih. Ovo će biti i poticaj hrvatskom gospodarstvu", dodao je i podsjetio na 281 ispunjeni uvjet.

Božinović je objašnjavao je li zbog nepostojanja konsenzusa za ulazak i Bugarske i Rumunjske, postojala opasnost za Hrvatsku.

"Ovo nije bila lagana rasprava, nije bilo lagano Vijeće. Ovdje je danas bilo i previše emocija. Ja bih kazao da je velika većina zemalja bila za to da se i Bugarska i Rumunjska prime. To su zemlje koje su već 12 godina u čekaonici za Schengen. I naša pozicija je da one trebaju postati članicom. Činjenica je da nije postignut konsenzus. No ovakva opasnost na kraju dana nije postojala", rekao je Božinović.

Kaže da je razgovarao i s bugarskim i rumunjskim kolegama.

"Žao mi je. Hrvatska je, a to se manje zna, održavala i kontakt s njima, pokušavali smo pomoći. Očito je da smo u procesu toliko daleko odmakli da nas je bilo teško dostići", pohvalio se.

Rekao je da se koordinirano djelovalo, a MUP je obavio najveći dio terenskog posla, pogotovo vezano uz vanjsku granicu.

"Naš Odjel za medije, a tu zahvaljujem i vama što ste nas tjerali da radimo, samo na temu Schengena je imao 1500 pisanih odgovora. I to i hrvatskim i stranim medijima. Bilo je 30 posto stranih upita što samo govori o tome koliko je ovo važna tema za sve", dodao je i ponovio da se nada ulasku i Bugarske i Rumunjske skoro, te da će im Hrvatska pomagati, i to ne samo deklarativno.

"Istovremeno mi smo pregovarali i dovršili režim ukidanja viza sa SAD-om, dobili smo najviše moguće ocjene. Svim drugim kandidatima će biti teže. Zbog onoga kako smo to napravili. Sistematski, ustrajno, vrlo precizno", rekao je ministar koji je odgovarao i na pitanje o slovenskoj izjavi koja je ušla u zapisnik.

"Ja zahvaljujem i Sloveniji što nas je podržala. Mi smo od prvog dana govorili da je Hrvatska u Schengenu u interesu svih, pogotovo Slovenije. Slovenci su uložili izjavu u zapisnik. Hrvatska je odgovorila. To se tiče našeg različitog gledanje na pitanje arbitražnog sporazuma, no to u ovom kontekstu nema nikakvu važnost", pojasnio se, a na pitanje hoće li večeras otvoriti šampanjac, ministar je odgovorio: "Kod stalne predstavnice smo već popili jedan."

Jednoglasnom odlukom na sastanku ministara unutarnjih poslova država članica u četvrtak u Bruxellesu Hrvatska postaje 27. članica šengenskog prostora i za manje od mjesec dana ukidaju se granične kontrole na kopnenim i pomorskim graničnim prijelazima, a na proljeće u zračnim lukama.