VIDEO Stravične snimke koje lede krv u žilama! Mučenje zarobljenih vojnika i policajaca: "Za sve je kriv Zapad, nemamo više izbora"

Val jezivog nasilja stigao je do Ekvadora, gdje su prošlog tjedna pripadnici narkokartela oteli desetke policajaca i zatvorskih službenika nakon što je zloglasni kralj trgovine ljudima pobjegao iz zatvora, nakon čega su naoružani muškarci upali u studio televizijske kuće i tijekom emisije uživo držali voditelje na nišanu. Tamne kutke interneta preplavile su snimke u kojima plaćene ubojice muče policajce, a kriminalci zlostavljaju zarobljene vojnike.

U Ekvadoru se ne uzgoja koka niti se konzumiraju nevjerojatno velike količine kokaina. No u Kolumbiji nikad nije proizvedeno toliko kokaina koliko prošle godine, a Ekvador je glavna tranzitna ruta prema SAD-u i Europi. Zbog novonastale krize Daniel Noboa, 36-godišnji predsjednik Ekvadora, proglasio je izvanredno stanje i uveo policijski sat.

Daniel Hannan, kolumnist britanskog Telegrapha i savjetnik Odbora za trgovinu Ujedinjenog Kraljevstva, tvrdi da bi cijela priča bila zastupljenija u medija da postoji jedan zlikovac u kojeg bi se moglo lako uprijeti prstom.

"Privlače nas priče koje potvrđuju naše predrasude ili se uklapaju u naše zamišljene narative. Mediji bi više pozornosti obratili na Ekvador kada bismo za tamošnje stanje mogli okriviti socijalizam, neoliberalizam ili islamizam", napisao je Hannan te dodao da za stanje u Ekvadoru krivi Zapad, odnosno loše metode borbe protiv trgovine kokainom.

"Sve dok guramo kokain u nosnice, a istovremeno zabranjujemo njegovu prodaju, u Latinskoj Americi stvaramo neizrecive strahote. Taj snježni prah stoga do nas stiže vlažan od znoja djece radnika, prošaran krvlju obezglavljenih seljaka i zatrovan ekološkom katastrofom nastalom u nama dalekim prašumama", objasnio je.

Također je dodao da ćemo, kada kokain bude legalan, na proteklih pet desetljeća rata protiv droge gledati kao što danas gledamo na američku prohibiciju alkohola. Primjerice, nakon što su u Portugalu 2001. godine dekriminalizirane sve droge, broj smrtnih slučajeva povezanih s drogom ostao je ispod prosjeka Europske unije.

Cartel in Equador have now begun exęcuting some of these Ecuadorian prison guards.



This is some of the barbaric lawlessness that Biden is allowing to pour through the US southern border.pic.twitter.com/7Yo3ui0P7e