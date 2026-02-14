Dan žalosti u Sarajevu, građani izlaze na ulice, Ella (17) još uvijek kritično: "Bori se, lavice"

U Sarajevu je danas dan žalosti kojega je proglasila županijska vlada zbog tragične prometne nesreće koja se dogodila prije dva dana pri iskliznuću tramvaja s tračnica, u kojoj je poginuo 23-godišnji mladić, a teško ozlijeđena 17-godišnja djevojka čiji život je i dalje ugrožen.

U nesreći je poginuo student druge godine Akademije likovnih umjetnosti Erdoan Morankić, na kojeg je naletio tramvaj.

Ella Jovanović, učenica Medicinske škole Katoličkog školskog centra Sveti Josip u Sarajevu, teško je ozlijeđena. Njoj su u sarajevskoj Općoj bolnici zbog težine ozljeda morali amputirati nogu, no život joj je i dalje u opasnosti, što je danas potvrdio ravnatelj bolnice Ismet Gavrankapetanović.

"Stanje pacijentice je i dalje izuzetno teško. Nalazi se u jedinici intenzivne kirurške njege, pod stalnom reanimacijom i terapijom", kazao je Gavrankapetanović u jutarnjim satima.

Na velikom transparentu postavljenom na bolničkoj ogradi školske su kolege Jovanović ispisali su poruku "Bori se, lavice".

Prosvjed građana

Neformalna grupa građana "Reci dosta" pozvala je stanovnike Sarajeva na mirno okupljanje koje će biti održano danas u 15 sati ispred Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine. Organizatori navode da je cilj prosvjeda iskazati nezadovoljstvo i zatražiti odgovornost nadležnih nakon tragične nesreće.

Na skupu će se tražiti konkretni potezi institucija. Građani poručuju da žele jasne odgovore i sustavne promjene da bi se spriječile slične tragedije.

Jučer su se na mjestu nesreće okupili studenti i srednjoškolci koji su na dva sata blokirali promet. Istaknuli su osjećaju strah dok koriste tramvajski prijevoz, dok se kreću gradskim ulicama, ali i u zimskim uvjetima kada, kako su naveli, infrastruktura dodatno pokazuje slabosti.

Mladi su pozvali vlasti Kantona Sarajevo da hitno iz prometa povuče stare tramvaje, naglašavajući da sigurnost građana mora biti prioritet. Smatraju da rješenja postoje i da financijska sredstva nisu prepreka, već da je potrebna politička volja i odlučnost.

Oproštaj od poginulog kolege

Iz Udruženja likovnih umjetnika BiH oprostili su se od poginulog Erdoana Morankića.

"Od prvog susreta bilo je jasno da pred nama stoji mlad čovjek izuzetne finoće, kulture i rijetkog talenta. U komunikaciji je uvijek bio odmjeren, poštovao je starije kolege, pitao, slušao i učio. Njegove poruke - jednostavne, radne, posvećene umjetnosti, govorile su o ozbiljnosti i odgovornosti koju je nosio kao mlad čovjek, kao student Akademije likovnih umjetnosti i kao mladi stvaralac koji je tek ulazio u svijet umjetnosti", navele su.

Također su istaknuli da njegove slike nisu bile obične, već se u njima vidjela zrelost, osjećaj za kompoziciju i iskrena potreba da govore kroz poseban likovni jezik.

"Bio je jedan od onih rijetkih mladih umjetnika za koje odmah znate da obećava mnogo. Udruženje likovnih umjetnika u Bosni i Hercegovini izražava duboku tugu zbog njegovog preranog odlaska. Njegov mladi život i stvaralački put je prekinut, ali trag koji je ostavio u svom kratkom, a plodnom umjetničkom stvaranju i vremenu ostaje vječno. Porodici iskreno saučešće", naveo je tajnik Udruženja Denis Jeina.