Potjera u Zagrebu: Bježali policiji i izveli foru koja im baš nije uspjela

Kako je izvijestila PU zagrebačka, 6. siječnja u noćnim satima policajci su na križanju Lastovske ulice i Avenije Marina Držića pokušali zaustaviti osobni automobil kojim je upravljao 24-godišnjak, no on se oglušio na znak STOP. I ne samo to. Zajedno s 33-godišnjim suvozačem kroz prozor automobila bacao je drogu - dvije plastične vrećice s ukupno 11,46 grama konoplje.

Nakon što su policijski službenici ubrzo sustigli osumnjičene, 24-godišnjak je zaustavio automobil na Aveniji Marina Držića, a tijekom daljnjeg postupanja policijskih službenika izručio im je jednu plastičnu vrećicu s 10,46 grama konoplje tipa droga, dvije plastične vrećice s ukupno 20 grama metamfetamina i tri plastična omota s ukupno četiri tablete MDMA.

Marihuana Foto: PU zagrebačka

Sumnja se da su osumnjičeni prema prethodnom zajedničkom dogovoru, protivno odredbi članka 3. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, na zasad neutvrđen način nabavili amfetamin, konoplju tipa droga i drogu MDMA namijenjene daljnjoj preprodaji na nezakonitom tržištu.



Po dovršenom kriminalističkom istraživanju policijski su službenici osumnjičene predali pritvorskom nadzorniku, dok je kaznena prijava podnesena nadležnom državnom odvjetništvu.

Pročitajte i ovo incident u centru Zagreba Uznemiravao kćer poznatog pjevača, mladića nokautirao šakom u glavu: "Dobacivao mi je da izgledam kao..."

Pročitajte i ovo očevid u tijeku FOTO Strava u Međimurju: Pronađena tijela dviju žena