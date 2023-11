VIDEO "Čuli smo djecu. Pucali smo dok nisu utihnula": Izraelci objavili stravično priznanje hamasovca koji je rekao da je njihova jedina misija bila ubijanje

Čovjek po imenu Amer Abu Ghosha član je Nukhbe, komandoske jedinice Hamasa.

"Naša jedina misija bila je ubijanje, a ne otmica. Ubiti svaku osobu koju vidimo i vratiti se u Gazu", rekao je.

Čovjek je opisao dan napada. Kaže da je njegova skupina terorista krenula prema Kfar Azi u džipu i ušla u kibuc nakon što je jedan od njih raznio kapiju eksplozivnom napravom. Nakon što su ušli u grad, grupa terorista je išla kuću po kuću, palila ih i kalašnjikovima gađala sve na koje su naišli te bacali granate na ljude.

U jednom trenutku, Abu Ghosha opisuje kako je ušao u kuću i čuo glasove male djece koja plaču unutar sobe, te pucao na vrata sobe. Rekao je da su glasovi na kraju prestali i zaključio da su djeca mrtva.

Hamas terrorist confirms: Their mission is simply to kill. pic.twitter.com/sHfvhIOssl