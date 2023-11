VIDEO Stravični prizori olujnog nevremena: Majka spavala s bebom, a onda je Ciaran provalio u njihov dom

Snažna oluja Ciaran koja hara sjeverozapadom Europe i čiji vjetrovi dostižu i 170 km/h napravila je štetu velikih razmjera.

Zatvaraju se škole, kućanstva ostaju bez struje, postavljaju se obrane, a oluja čupa drveće, raznosi krovove i oštećuje zgrade.

Jedna od snimaka koja se širi društvenim mrežama smještena je u hotelu u Saint Helieru na otoku Jerseyju.

Pročitajte i ovo Izvan službe Tragedija u predgrađu Zagreba: Poginuo pripadnik Počasno-zaštitne bojne, oglasio se MORH

Pročitajte i ovo Pratite iz minute u minutu FOTO Liječnica o katastrofalnom stradavanju djece: "Ovo je lavina dječje patnje, nemamo anestezije, antibiotika, zavoja…"

Od siline vjetra razbio se prozor nakon čega je snažno počelo puhati prema majci s djetetom u krevetu. Probudio ih je udarac nakon kojeg su pobjegle iz sobe.

#Shocking scenes! This is the moment a window shatters and blows towards a mother and her baby. They are thankfully both safe and have been moved into a hotel in St Helier#UKWeather #Sidmouth #StormImpact #StormCiaran #Ciaran #TempeteCiaran #Normandy #France #Tornado pic.twitter.com/3JPv2ATAPl