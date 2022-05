Unatoč nastojanjima hrvatskih političara da se otvore nove runde pregovora o reformi izbornog zakona u BiH, izgleda da do toga ipak neće doći.

Unatoč najavama premijera Andreja Plenkovića i predsjednika HDZ-a BiH Dragana Čovića o otvaranju nove runde pregovora o reformi izbornog zakona BiH, europski službenici u Sarajevo ne dolaze tim povodom i novih pregovora neće biti.

Ne postoje nikakvi planovi za otvaranje nove runde pregovora o promjeni izbornog zakona BiH, potvrđeno je iz Bruxellesa i iz administracije Europske unije za portal Klix.ba.

U Sarajevo bi trebao stići predsjednik Europskog vijeća Charles Michel, koji će sa čelnicima BiH razgovarati o otklanjanju blokada državnih institucija, ali ne i o reformi izbornog zakona.

Dragan Čović najavio novi krug razgovora o izbornoj reformi u BiH: Spomenuo Plenkovića i Milanovića

"Ja zakon ne bih mijenjao": Milanović pozvao državu da riješi problem pobačaja

I član Predsjedništva BiH Željko Komšić potvrdio je da do novih pregovora neće doći. "Što se tiče ambicija Zagreba, utjelovljenih u predsjedniku Zoranu Milanoviću, premijeru Plenkoviću, Čoviću, da će im netko ponovno doći ovdje nekoga natjerati da otvara nove runde pregovora, sveo bih to na onu narodnu - što je babi milo, to joj se i snilo", rekao je Komšić.

Podsjećamo, Čović je prošli tjedan istaknuo kako je razgovarao s europskim predstavnicima kako bi pripremili novi krug pregovora o izbornoj reformi.