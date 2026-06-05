Mislili su da su sigurni, a komandosi su im bili na granici: Objavljeni nevjerojatni detalji tajnih izraelskih baza

Izrael je tajno rasporedio elitne vojne i obavještajne postrojbe u Azerbajdžanu tijekom rata s Iranom, kao dio šire mreže tajnih lokacija diljem Bliskog istoka koje su olakšavale operacije protiv Teherana, potvrdila su četiri izvora upoznata sa situacijom.

Snage su djelovale s nekoliko lokacija na jugu Azerbajdžana, smještenih uz samu sjevernu iransku granicu. Na najbližoj točki, izraelske su snage bile udaljene tek stotinjak kilometara od iranskog grada Tabriza, kojeg je Izrael gađao tijekom rata.

Na te su lokacije poslane specijalne komandoske jedinice koje su provodile misije prikupljanja obavještajnih podataka i upravljale dronovima, navode izvori. Tajno raspoređivanje u Azerbajdžanu, o kojem je prvi izvijestio CNN, bila je samo jedna od nekoliko vojnih pozicija koje je Izrael održavao na Bliskom istoku.

Tajne lokacije u Iraku, UAE-u i Somalilandu

Mreža tajnih vojnih lokacija i baza prostirala se kroz više zemalja, uključujući Irak, Ujedinjene Arapske Emirate i Somaliland. Snage, koje su prvotno bile planirane kao potencijalni spasilački timovi za slučaj nužde, s vremenom su proširile opseg svog djelovanja na izravno vojno i obavještajno pozicioniranje.

Ovi su položaji omogućili izraelskim snagama prisutnost duž južne, zapadne i sjeverne iranske granice, produžujući doseg vojske za stotine kilometara duboko u iranski teritorij. Upravo su te isturene pozicije pomogle Izraelu u održavanju ponovljenih valova napada na ciljeve diljem zemlje.

Operacija u Azerbajdžanu uključivala je nekoliko desetaka vojnika, među kojima su bili pripadnici izraelskih snaga za specijalne operacije, elitne helikopterske spasilačke postrojbe te agenti Mossada.

Glasnogovornik azerbajdžanskog veleposlanstva u SAD-u odbacio je ove navode, izjavivši: "Oštro odbacujemo neutemeljene tvrdnje o navodnom korištenju teritorija Azerbajdžana za operacije protiv trećih zemalja."

Iračka vojska također je demantirala postojanje dvije tajne izraelske logističke baze na svom teritoriju, o kojima su ranije izvijestili Wall Street Journal i New York Times, navodeći da u zemlji nema "neovlaštenih baza ili snaga".

S druge strane, odcijepljena republika Somaliland na Rogu Afrike pružila je Izraelu ključnu točku za potencijalno zaustavljanje letjelica na dugim relacijama prema Iranu. Podsjetimo, Izrael je u prosincu postao prva zemlja koja je i formalno priznala Somaliland. Izrael je također u tajnosti rasporedio protuzračni sustav Željezna kupola u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Pripreme počele prije početka rata

Izrael već dugo vidi Azerbajdžan kao strateškog partnera, a pripreme za ovu operaciju započele su tjednima prije prvih vojnih udara. U siječnju, dok je Iran gušio velike prosvjede, Izrael je pripremio tajnu misiju duž granice postavljanjem uređaja za prisluškivanje i opreme koja je služila kao sustav ranog upozoravanja na lansiranje projektila.

Politički vrh Izraela, uvjeren da će pregovori SAD-a i Irana propasti, nastavio je s pripremama čak i nakon što je američki predsjednik Donald Trump u zadnji tren otkazao jedan od planiranih američkih udara.

Jedna od ključnih operacija pokrenutih iz Azerbajdžana bila je likvidacija Rahmana Moghaddama 4. ožujka. Moghaddam je bio šef obavještajnog odjela iranske Revolucionarne garde (IRGC), a Izrael ga je smatrao odgovornim za planiranje pokušaja atentata na Donalda Trumpa 2024. godine.

Dan nakon te likvidacije uslijedio je napad dronovima na zračnu luku u azerbajdžanskoj enklavi Nahičevan. Azerbajdžanski predsjednik Ilham Alijev za taj je napad okrivio Iran, nazvavši ga "ružnim, kukavičkim i besramnim terorističkim činom".