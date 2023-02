Čelnik CIA-e William Burns upozorio je da je kineski predsjednik rekao vojsci da bude spremna za invaziju na Tajvan do 2027.

Kineski predsjednik Xi Jinping rekao je svojoj vojsci da bude spremna za invaziju na Tajvan do 2027., upozorava CIA. Međunarodna zajednica dvojako tumači njegovu prijetnju - planira li Peking direktnu invaziju nalik ruskoj na Ukrajinu ili je vjerojatnije da će Kina polako gušiti demokraciju u Tajvanu?

U velikom intervjuu za CBS direktor CIA-e William Burns naglasio je da se moraju vrlo ozbiljno shvatiti ambicije kineskog vodstva u pogledu konačne kontrole nad Tajvanom.

"Međutim, prema našem mišljenju, to ne znači da je vojni sukob neizbježan. Znamo, kao što je objavljeno, da je predsjednik Xi dao upute PLA-u, kineskom vojnom vodstvu, da do 2027. bude spreman za invaziju na Tajvan, ali to ne znači da je odlučio izvršiti invaziju te ni bilo koje druge godine", pojasnio je Burns.

Otriježnjen Putinovim iskustvom

Jedan od razloga je njihova sumnja u vlastite sposobnosti da invaziju izvrše uspješno. Putinovo iskustvo u Ukrajini vjerojatno je pojačalo neke od tih sumnji.

"Mislim da nema stranog čelnika koji je pažljivije promatrao iskustvo Vladimira Putina u Ukrajini od Xi Jinpinga. I mislim da je na mnoge načine bio uznemiren i otriježnjen onime što je vidio. Mislim da je bio iznenađen vrlo lošim vojnim učinkom Rusa", tvrdi čelnik CIA-e.

Svakako je dojam ostavila i solidarnost i potpora koju je Ukrajina dobila od Zapada.

"Spremnost ne samo Sjedinjenih Država već i naših europskih saveznika da apsorbiraju određenu količinu ekonomskih troškova u interesu nanošenja veće ekonomske štete Rusiji u određenoj mjeri je otrijeznila Xi Jinpinga", zaključio je.