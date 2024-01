Napad na granici Irana i Pakistana: Nepoznati napadači ubili nekoliko stranaca

Neidentificirani naoružani napadači ubili su pet stranih državljana u jugoistočnom Iranu blizu granice s Pakistanom, objavila je u subotu poluslužbena iranska agencija Mehr.

Agencija kaže da nitko zasad nije preuzeo odgovornost za pucnjavu u toj nemirnoj regiji.

"Po očevicima, naoružani muškarci ubili su devet osoba koji nisu Iranci u kući blizu grada Saravana" u regiji Sistan- Beludžistan, piše agencija Mehr.

WARNING: Unidentified gunmen killed 9 #Pakistani #Punjabi laborers in #Sirkan city in Bam Pasht District of #Saravan County, Sistan and Baluchestan province, #Iran today.https://t.co/1NxHQbLCPJ pic.twitter.com/iXOgdqyusA