VIDEO Velika eksplozija plina u restoranu uzrokovala kaos: Četiri osobe poginule, velik broj ranjenih

Četiri osobe su poginule, a veliki broj je ranjen u nedjelju u eksploziji plina u restoranu na zapadu Turske, priopćile su lokalne vlasti.

"Četvero naših građana je izgubilo život, veliki je broj ozlijeđenih, a neki od njih su u vrlo teškom stanju", rekao je Sulejman Elban, guverner pokrajine Izmir.

Broj od četvero poginulih potvrdio je i gradonačelnik Torbalija, grada u kojem se dogodila eksplozija, dodavši da je oko 20 ljudi ozlijeđeno, od kojih neki teško.

Slike s mjesta nesreće prikazuju i oštećenja na fasadama obližnjih zgrada uslijed eksplozije.

Footage shows the moment an explosion rocked a restaurant in Izmir province’s Torbali district, Turkey, killing four and injuring over 20. Emergency services quickly responded, and firefighters contained the blaze, suspected to be caused by a natural gas explosion.



