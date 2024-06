Nitko nije imun na hakerske napade: Stručnjak objasnio zašto je bitnije zaštititi mobitel od računala

Dok se zagrebačko Rebro polako oporavlja od hakerskog napada, još se iščekuju odgovori - tko je mimo svih moralnih normi napao bolnicu. Od mračnog cyber prostora nitko se ne može posve zaštititi, a mnogi na to ni ne paze pa svi možemo biti mete. Mnogi vlasnici mobitela ne brinu previše o zaštiti od zlonamjernih virusa, kodova i krađa podataka.

"Pa u biti, ne brine me, dok god nije do kartice, sve je ok“, rekao je Leon iz Zagreba.

"Imam samo na laptopu jer iskreno nisam ni znala da postoji neka aplikacija za zaštitu na mobitelu tako da ne“, rekla je Nives iz Zagreba.

Baš mobiteli su, upozorava stručnjak Gordan Akrap iznimno ranjivi za sve vrste napada.

"Preko mobitela koji su nažalost vrlo slabo zaštićeni jer ljudi koji koriste pametne mobitele nemaju tu razinu sigurnosne kulture, koriste mobitele praktički za sve ono što koriste i svoja računala, ali više pažnje posvećuju sigurnosti računala nego mobitela“, rekao je Akrap.

Načini zloupotrebe sve su kreativniji.

"Od toga da zaključaju vaše podatke i kriptiraju ih na neki način i učine ih vama nedostupnim pa vas ucjenjuju pa sve do toga da pokušavaju kao što je bio vjerojatno sada slučaj napada na KBC Rebro i brojne druge tvrtke kojima su pokušavali ukrasti podatke“, rekao je Akrap.

Još se čekaju forenzički nalazi nakon rušenja stranica više državnih institucija, kao i za hakerski napad na zagrebačku bolnicu.

"Ono što je činjenica je da će do sredine sljedećeg tjedna u cijelosti biti sve što se toga tiče sanirano. Moramo se na to pripremit to je ja bih rekao pod navodnicima svojevrsni oblik novog rata i to je nešto s čim ćemo u budućnosti definitivno živjeti“, rekao je ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan.

"Sad vidimo da te hibridne prijetnje imaju svoje dimenzije kroz kibernetičke napade na više hrvatskih institucija. MI smo razvili jedan sustav zaštite i obrane koji štiti državne institucije, ovdje je sad bilo napada i na bolničke centre što govori da moramo i njih uključiti u tu široku zaštitu“, rekao je premijer Andrej Plenković.

Ranko Ostojić od SOA-e je zatražio izvješće o napadima.

"Mislim da se radi o teškim incidentima za koje je puno važnije da mi na odboru utvrdimo da li su naše institucije, konkretno SOA, Zavod za informacijsku sigurnost i svi oni koji su sastavni dio tog sigurnosnog sustava spremni i otporni odgovoriti na takve napade“, rekao je Ostojić.

Očekuje i odgovore od SOA-e jesu li hakerski napadi u Zagrebu povezani.

