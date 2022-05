Vođa Čečena objavio je prijeteću poruku Poljskoj.

Ramzan Kadirov, vođa Čečena objavio je na Telegram kanalu snimku na kojoj je poslao poruku Poljskoj. Ili bolje reći - zaprijetio Poljskoj.

"Ukrajinsko pitanje je riješeno, ja sam zainteresiran za Poljsku. Što oni pokušavaju postići? Nakon Ukrajine, ako dobijemo zapovijed, u šest sekundi ćemo vam pokazati za što smo sposobni. Bilo bi vam bolje da vratite svoje oružje i svoje plaćenike", poručio im je.

Poland, Ramzan Kadyrov has set his eyes on you



(with subtitles, including all 'dons' for purposes of accuracy) pic.twitter.com/nSOq9BNQjn