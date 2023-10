VIDEO Časna sestra ili igračica ragbija: Pogledajte trenutak u kojem je redovnica oborila aktivista

Časna sestra oborila je aktivista za zaštitu okoliša nakon prosvjeda protiv izgradnje velikog katoličkog centra u Saint-Pierre-de-Colombieru u Francuskoj.

Pročitajte i ovo Priča je uspješno završena Predivna vijest! Ratnica Lava nastavlja s liječenjem u Hrvatskoj, odobrili joj lijek

Na snimci koja kruži društvenim mrežama vidi se redovnica koja se zatrčala prema aktivistu te ga je oborila na zemlju. Incident se dogodio u ponedjeljak nakon što su ekološki aktivisti pokušali zaustaviti gradnju.

WATCH: A French nun tackles an environmental protester who was trying to block the construction of a new church. pic.twitter.com/bL1FFfWorw