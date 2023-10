Pogledajte kako zovu 72-godišnjeg Ronalda Pichlera: "Ponekad puste suzu"

Ronald Pichler (72) nije uobičajeni umirovljenik, umjesto da odmara u mirovini on se bavi glazbom, zabavlja starije, a nekima je poznatiji i kao – DJ Deda.

Rođen je u Zagrebu 1951. godine, a glazbu je volio od malih nogu što je prepoznala i njegova majka koja mu je kupila prvu gitaru.

"Dobio sam gripu, bio sam kod kuće i bilo mi je dosadno pa sam rekao majci da mi kupi gitaru", rekao je Pichler.

Život i glazba po cijeloj Hrvatskoj

Zbog teške obiteljske situacije u kojoj se nitko nije mogao brinuti o njemu nakon osnovne škole otišao je živjeti u Poreč kod tetka i tetke, a sa sobom je ponio i ljubav prema glazbi.

U Poreču je završio srednju poljoprivrednu školu, a zbog strogog odgoja morao je raditi svakakve poslove.

"Tetak je bio strog, morao sam znati cijeniti novac i sve vezano uz to pa sam obavljao razne poslove. Prodavao sam novine, bio ribar, vozač u rent a caru i slično…", ispričao nam je Pichler.

U početku je slušao Rolling Stonse, Beatlese i Beach Boyse.

Unatoč teškim uvjetima uvijek je pronalazio mjesta za glazbu kojom se intenzivnije počeo baviti sa 16 godina kada je povezao ugodno s korisnim. Svirao je po raznim hotelima i kafićima i na taj način dodatno zarađivao, no nikada nije planirao živjeti samo od glazbe.

Bio je član mnogih bendova čijih se imena više ni sam ne može sjetiti, ali posebno pamti Rubine – njegov prvi bend, osnovan u Poreču.

Bend Rubini, 1970. (Foto: Ronald Pichler)

"Prva inspiracija nam je bila strana glazba, skidali smo glazbu s Radio Luksemburga, to je uglavnom bila američka i engleska glazba, mi bismo to presnimavali, naučili pjesme i onda to svirali. Imali smo jednog i s glazbenom školom pa smo imali i svojih pjesama", objasnio je DJ Deda.

Igrom slučaja ponovo se vratio u Zagreb, ali ubrzo je otišao u Našice. Zaposlio se u voćnjaku gdje je bio tehnolog, no sve to vrijeme glazbom se bavio "sa strane" te je bio član brojnih grupa u kojima je svirao "sve i svašta".

"Tu se sviralo sve, u svatovima, kafićima, na raznim zabavama, Nove godine, krštenja, svatko želi neku drugu vrstu glazbe", ispričao je Pichler.

U Našicama se zadržao sve do 1998. godine kad je preselio u Osijek u kojem živi i danas.

"Supruga je još malo radila, ušao sam u još nekoliko grupa, sviraš sve i svugdje. Mirovina je mala i onda je glazba dobro došla, a i volio sam to raditi", kaže.

Iako je bio samouk glazbenik, koji je svirao različite žičane instrumente, najviše se isticao kao svirač bas gitare, što je primijetio i sarajevski rock sastav Pro Arte.

"Njihov basist išao je u vojsku i onda me njihov menadžer pitao želim li im se pridružiti, ali ja sam ih odbio. Nisam se želio profesionalno baviti glazbom, a imao sam i ugovor s drugim bendom", kazao je Pichler.

DJ Deda

Glazbom se bavio do 2007. godine, a onda se prije dvije godine rodio DJ Deda, a sve s plemenitim ciljem.

"Mislio sam si ajde da napravim nešto za umirovljenike, da im nešto dam, a možda ću i upoznati novo društvo", napomenuo je DJ Deda i rekao da u svojem opusu ima više od 1000 pjesama koje pušta umirovljenicima.

"To su pjesme u periodu od 1950. do 1990. godine, ovo poslije toga je već mladenačka muzika ha ha", našalio se DJ Deda.

Volontira jer radi to iz ljubavi prema glazbi i želi oraspoložiti umirovljenike.

Zabave umirovljenika - 2 (Foto: Ronald Pichler)

"Djelujem na psihu, oni sami biraju glazbu, znaju pustiti suzu, često ih podsjeti na njihovu mladost, podiže im moral, raspoloženje… Oni se svi lijepo raspolože i ja uživam u tome", dodao je.

DJ Deda najčešće uveseljava umirovljenike u domu Grada Osijeka u Drinskoj 10, gdje je i sklopio ugovor o volontiranju, a najčešće se sam nudi domovima.

"Ja to radim besplatno bez zarade kao volonter za svoju dušu i volim davati drugima i zabavljati", istaknuo je. Pichler. Uz sve to, sudjelovao je u akciji Crvenih noseva u kojoj je glazbom pratio doktore u posjetu bolesnoj djeci.

Poruka za umirovljenike

"Ništa, držite se, tako je kako je, nadu ne treba gubiti, možda i bude bolje. Nije nam lako, ali eto, pomalo se daje. Možda je zbog izbora, mi to pušimo. Neka se drže, budu hrabri i neka ih zdravlje služi", poručio je DJ Deda svim umirovljenicima.