U novim sukobima policije i "Žutih prsluka" jedan od prosvjednika teško je ozlijeđen, U detonaciji eksplozivne naprave izgubio je ruku.

U eskalaciji sukoba između "Žutih prsluka" i policije, jedan od prosvjednika izgubio je ruku zbog detonacije granate.

Građani i prosvjednici društvenim mrežama dijele slike i snimke teško ranjenog muškarca.

