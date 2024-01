FOTO/VIDEO Eksplozije tijekom ceremonije uz grobnicu: Najmanje 103 osobe poginule, deseci ranjenih

Tijek događaja pratite u nastavku:

15:21 U eksplozijama su poginule najmanje 103 osobe, objavila je iranska državna televizija.

15:05 Napad u kojem je ubijen Kasam Soleimani naredio je bivši američki predsjednik Donald Trump.

14:56 Vlasti u pokrajini Kerman na jugoistoku Irana potvrdile su da su eksplozije povezane s terorizmom. Zamjenik guvernera Kermana Rahman Jalali rekao je da se radi o terorističkom napadu, javlja IRNA.

14:53 Pojavile su se snimke trenutka eksplozije.

14:20 Glasnogovornik iranske hitne službe Babak Yektaparast rekao je da su ubijene 73 osobe te da ih je 170 ozlijeđenih.

Eksplozije u Iranu - 3 Foto: AFP PHOTO / HO / IRAN PRESS

14:00 Prema informacijama tamošnjih medija, broj ubijenih popeo se na najmanje 50.

Pročitajte i ovo JN.1 Dobro proučite! Ovih osam simptoma povezuje se s novom varijantom koronavirusa

13:55 Kasem Solejmani bio je zapovjednik iranskih elitnih snaga Kuds, vođa iranskih vojnih operacija na Bliskom istoku, a SAD ga je ubio u siječnju 2020. u Iraku.

🚨 #BREAKING : HUGE EXPLOSION IN IRAN, AT LEAST 20 CIVILIANS REPORTED DEAD! pic.twitter.com/bVRJcBBNNa

13:50 Agencija SNN prenosi kako su vozila hitne pomoći na putu prema groblju, gdje su se radi obilježavanja Solejmanijeve smrti okupile stotine Iranaca.

"Naši timovi za brzi odgovor evakuiraju ozlijeđene... Ali gomile ljudi blokiraju ceste", rekao je Reza Fallah, čelnik Crvenog polumjeseca pokrajine Kerman za državnu televiziju.

🚨🇮🇷 BREAKING: REMOTE BOMBS EXPLODED IN KERMAN | LOCAL GOV. BLAMES "TERRORISTS"



Two bags with bombs reportedly were remotely detonated at Kerman's Golzar Shahadai Cemetery.



Kerman's Assistant Governor: "Explosions near Qassem Soleimani's shrine in Iran were terrorist acts."… https://t.co/0h9qeATAKF pic.twitter.com/ly86RnljVi