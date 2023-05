Brojni stručnjaci, građani i djeca uznemireni su teškim obračunima u Srbiji, a tome, kako tvrde, ne pomažu ni izjave srbijanskog predsjednika te medija. Detalje donosi reporterka Dnevnika Nove TV Amela Čilić.

Na pitanje novinara srbijanskom predsjedniku bi li sada drugačije sada postupio, nakon što im je pokazivao fotografije samljevenih ljudi, ubijenih ljudi te misli li da je i to moglo doprinijeti zločinu, Aleksandar Vučić je nakon dramatične pauze odgovorio: "Nadao sam se da postoji malo poštovanja prema žrtvama"

Rekao je to nakon što je iznio sve detalje zločina - od broja čahura do medicinskih dijagnoza i imena sudionika. Okarakterizirao ih je terorističkim činom, poželio smrtnu kaznu, a počinitelje nazivao smećem i monstrumima. Sve u dramatičnom obraćanju odmah nakon zločina.

Ministrica zdravlja objavila u kakvom su stanju žrtve krvavih napada, a MUP upozorio na lažnu snimku masakra u školi

Građane su njegove riječi uznemirile: "Trebamo vidjeti kako ćemo to riješiti s djecom, da ne rade probleme. Da profesori kao nekad budu profesori i da mogu dijete i povući za uho, da ga udalji s nastave, a da ne očekuje bejzbolsku palicu i pištolj", kazao je Dragan.

Profesorica etike Fakulteta Političkih znanosti u Zagrebu Gordana Vilović rekla je da ne bi voljela imati takvog predsjednika "zbog toga što on donosi odluke umjesto svih onih koji bi to u ovim kriznim situacijama trebali, što preuzima na sebe nevjerojatno puno zadaća i zanemaruje demokratske instrumente, i zapravo mi se učinilo da se ponaša ako smijem reći – diktatorski"



Tako je Vučić uz prenaglašenu patetiku najavio razoružanje Srbije, ali i naoružane policajce u školama te obećao "hapšenje cijelog Facebooka". Kao da je u ovoj tragediji pokušao prikupiti jeftine političke bodove smatra komunikacijska stručnjakinja.

Privođenja diljem Srbije: Djevojka na TikToku ismijavala masakr, trojac objavio fotografije oružja koje će "ponijeti u školu"

"Neprimjereno je od predsjednika države da je on jednako kao i svi građani prepušten emocijama, jer to može biti potencijalno opasno, može dodatno raspirivati strasti, može dovoditi do nekih odmazdi, osvetničkih poteza, sve to ide u prilog tome da zemlja ide prema kaosu", objasnila je komunikologinja Gabrijela Kišiček.



Uslijedila je poplava TikTok izazova na kojima se traže popisi poput onog 13-godišnjeg ubojice, maloljetnici koji na mrežama najavljuju isti čin ili učenika koji u školi prijeti plastičnim oružjem.

Hrvatsko novinarsko društvo apelira na sve novinare da se drže kodeksa časti, odnosno ne objavljuju osobna iskustva svjedoka ili imena maloljetnika što je kršenje prava djeteta.

Poznato u kakvom su stanju žrtve napada u beogradskoj školi i pokolja kod Mladenovca: Tri osobe još su uvijek kritično

Poznati srbijanski psihijatar tvrdi da i mediji snose odgovornost.

"Trebaju i novinari imati jedan kodeks izvještavanja u toj domeni, pogotovo kad se radi o dječjoj populaciji. Trebaju biti na neki način filtrirani, na drugi način prezentirati javnosti, pogotovo o dječjoj populaciji", zaključio je Srđan Milivojević.



Populacija je očito preplašena, zbunjena i sve agresivnija.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.