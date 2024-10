Cijela Europa strahuje da je ovo ruski trojanski konj: "To je plutajuća megabomba"

Brod MV Ruby, koji prevozi ruski teret, čamio je uz obalu Britanije više od tjedan dana, trup mu je pukao, a i propeler je oštećen. Ipak, nijedna luka ne dopušta da brod pristane jer se boje da bi tisuće tona ruskog gnojiva koje prevozi mogle dovesti do katastrofalne eksplozije.

Tijekom vikenda Ruby je ostao 14 milja od obale Kenta, na jugoistoku Engleske, pored koje plovi od prošlog mjeseca.

Brod već tjednima plovi sjevernoeuropskom obalom u potrazi za prijateljskom lukom. Ali nijedna mu zemlja nije dopustila da se približi jer su se bojale ponavljanja eksplozije iz 2020. u Libanonu koja je uništila luku u Bejrutu i ubila gotovo 200 ljudi.

Brod navodno prevozi 20.000 tona amonijeva nitrata, tvari koja se koristi za gnojivo. Eksplozija 2750 tona amonijeva nitrata opustošila je libanonsku luku i osjetila se sve do Cipra na Mediteranu. Ruby prevozi možda sedam puta više tog tereta, piše The New York Times.

Brodovi povezani s Rusijom suočavaju se sa sličnim problemima od početka rata u Ukrajini. Iako Ruby plovi pod zastavom Malte i u vlasništvu je malteške tvrtke Ruby Enterprise, a njime upravlja Serenity Shipping, sa sjedištem u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, rusko gnojivo koje prevozi izazvalo je zabrinutost nekih vlada da bi brod mogao biti trojanski konj poslan da sabotira brodsku i lučku infrastrukturu.

Brod MV Ruby Foto: Profimedia

Upravitelji broda i neke pomorske vlasti bezuspješno su pokušali uvjeriti javnost da teret ne predstavlja prijetnju.

Brod od 182 metra izazvao je oprečne reakcije gotovo čim je napustio luku Kandalaksha, na sjeverozapadnoj obali Rusije, u kolovozu. Ubrzo nakon toga brod se nasukao, te je pretrpio štetu koja ga je spriječila da nastavi prema nekoliko luka u Africi, gdje je trebao isporučiti teret, navodi se u priopćenju vlasnika broda.

Brod je zatim otišao u Norvešku, gdje je početkom rujna zadržan izvan lučkog grada Tromsoa, a njegovu štetu pregledali su inspektori, priopćila je norveška pomorska uprava.

"Bilo je oštećenja na kormilu, propeleru i nekim pukotinama na trupu. Koliko znamo, šteta nije utjecala na teret na brodu", naveo je u e-mailu glasnogovornik tamošnjih vlasti Dag Inge Aarhus.

Švedske i danske pomorske vlasti pratile su MV Ruby dok se polako kretao prema Sjevernom moru tražeći luku koja bi mu omogućila pristanak. Ali na putu za Litvu ponovno su ga zadesile teškoće. Mala baltička država koja se desetljećima borila sa sovjetskom okupacijom oprezna je prema Rusiji.

"Iako nije bilo dokaza o lošim namjerama, Litva ne može riskirati da bude neoprezna u bilo kakvim interakcijama vezanima za Rusiju", rekao je ministar vanjskih poslova Gabrielius Landsbergis.

Brod MV Ruby Foto: Profimedia

Unatoč tome što je plovio pod malteškom zastavom, brodu nije bilo dopušteno pristati ni na Malti. Ministarstvo prometa reklo je da to može učiniti samo ako prvo iskrca svoj teret, prema izvješćima malteških medija prošlog mjeseca.

MV Ruby zatim se okrenuo Britaniji. No kako se približavao, bivši litavski veleposlanik u Velikoj Britaniji Eitvydas Bajarunas, opisao je brod kao "plutajuću megabombu" upozoravajući na moguću rusku sabotažu. Britanski mediji brzo su to primijetili.

"Nažalost, zbog medijskih nagađanja o brodu lučki terminali u Velikoj Britaniji suzdržani su u preuzimanju broda", rekao je upravitelj broda prošlog tjedna u priopćenju.

MV Ruby zatražio je pristajanje kako bi mogao prebaciti svoj teret amonijeva nitrata na drugi brod i podvrgnuti se popravcima, ali još uvijek čeka odgovor britanskih vlasti, navodi se u priopćenju.

U međuvremenu, brod je napunio gorivo dok je bio usidren na moru, objavila je britanska obalna straža prošlog tjedna.

